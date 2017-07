Tre drept i sammenstøt: Israel sender flere soldater til Vestbredden

Det israelske militæret opplyser at flere soldater er sendt til den okkuperte Vestbredden, dagen etter kraftige sammenstøt i området.

Beslutningen ble kjent lørdag, etter møter mellom militærtjenestemenn natt til lørdag. Militæret opplyser at de ekstra styrkene slutter seg til de flere hundre soldatene som allerede er utplassert.

Det har den siste uken vært en rekke sammenstøt i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem, som huser al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen.

Forrige fredag ble to israelske politifolk drept av tre væpnede palestinere fra Israel ved Haram al-Sharif. Siden har israelske myndigheter besluttet å installere metalldetektorer ved inngangen til området. Tiltakene har vakt kraftige reaksjoner blant palestinere.

Torsdag ringte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan Israels president Reuven Rivlin. I samtalen ba han statsministeren om å fjerne metalldetektorene, skriver Reuters.

Flere tusen palestinere barket fredag sammen med israelske sikkerhetsstyrker i Jerusalem og på Vestbredden etter fredagsbønnen. Tre palestinere ble drept, og flere hundre personer ble skadd.

Senere samme kveld knivstakk og drepte en palestinsk mann tre israelere inne i en bosetning på Vestbredden.

Gjerningsmannen skal noen timer tidligere ha skrevet på Facebook at «jeg har mange drømmer, men det finnes ikke noe liv etter det vi har sett i al-Aqsa». Den 20 år gamle gjerningsmannen ble skutt og såret av en nabo av de drepte, og han er fløyet til sykehus.

FRAKTES BORT: En skadet palestiner fraktes bort etter sammenstøt mellom israelske tropper nær grensen mellom Israel og Gazastripen 21. juli. Ibraheem Abu Mustafa , Reuters

Lørdag morgen gjennomsøkte israelske soldater hjemmet til gjerningsmannen i byen Kobar. Hæren opplyser at en av 20-åringens brødre er pågrepet.

FN ber om full etterforskning

FNs generalsekretær António Guterres ber palestinske og israelske ledere om å unngå handlinger som kan forverre situasjonen landene imellom.

Guterres gikk ut fredag og sa at drapet på tre palestinere etter voldsomme sammenstøt i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem fredag, er dypt beklagelig.

– Generalsekretæren beklager dypt drapet på tre palestinere i sammenstøtet i dag med israelske sikkerhetsstyrker og ber om full etterforskning av disse hendelsene, heter det i en pressemelding fra Guterres’ talsmann Farhan Haq.

Kutter kontakt

Fredag meldte den palestinske presidenten Mahmoud Abbas at han legger alle forbindelser med Israel på is. Han krever fjerning av metalldetektorene på den hellige høyden.

Detektorene er nye sikkerhetstiltak som ble innført da to israelske politifolk og tre væpnede palestinske israelere ble drept i en skuddveksling på høyden for en uke siden.

Statsviter og Midtøsten-ekspert ved Lunds universitet i Sverige, Anders Persson, kaller situasjonen som nå utspiller seg for alvorlig.

– Det er den største konfrontasjonen siden den andre intifadaen – om man ser på mengden på begge sider som er ute, ikke antallet dødsoffer, sier Persson. Han utelukker ikke at urolighetene kan ta seg opp, spesielt om flere dør som følge av konflikten.

Palestinske myndigheter samarbeider tett med Israel om sikkerheten på Vestbredden. Samarbeidet anses for å være helt avgjørende for at situasjonen på Vestbredden er noenlunde rolig.