Terrorister skjulte våpen i barnas seng

I denne barnesengen fant israelsk sikkerhetstjeneste et automatvåpen de mener har blitt brukt i flere terrorangrep på Vestbredden de siste månedene.

I en felles operasjon med det israelske forsvaret stormet styrker fra sikkerhetstjenesten Shin Bet et hus i landsbyen Fahma, sør for byen Jenin på Vestbredden i begynnelsen av april. Bildene fra operasjonen ble offentliggjort av det israelske forsvaret torsdag.

Skjult i en kasse festet til en barneseng fant de et automatgevær av typen M 16. Ifølge talsmann for det israelske forsvaret, Peter Lerner, skal våpenet ha blitt benyttet i forbindelse med rundt ti ulike angrep på israelske bosetninger og militære kontrollposter de siste månedene.

– Dette avslører kynismen til disse terroristene. Tenkt deg å legge et barn til sengs sammen med et dødelig våpen, på denne måten. Det er skammelig, og viser at disse menneskene ikke har noen respekt for menneskeliv, sier Lerner til VG.

Terrorcelle

Ingen personer skal ha blitt skadet i skyteepisodene, men skuddene skal ha ført til skader på flere hus.

Sikkerhetstjenesten mener huset har vært tilholdssted for det som blir beskrevet som en terrorcelle bestående av tre menn, mistenkt for å stå bak angrepene.

To menn på 26 og 34 år ble pågrepet i aksjonen. Det ble også beslaglagt flere andre våpen, som sikkerhetstjenesten mener skulle brukes i angrep på militære patruljer.

Den ene av mennene skal også ha oppbevart et testamente i huset, som ifølge sikkerhetsstyrkene antyder at mannen var forberedt på å miste livet i aksjonene.

Sammenstøt

Siden september 2015 er over 40 israelere og to amerikanere drept i angrep gjennomført av palestinere. I løpet av samme periode har israelske styrker drept minst 240 palestinere, de fleste av dem angripere, ifølge israelske myndigheter.

Senest søndag ble en palestinsk tenåringsjente skutt og drept da hun ifølge israelske myndigheter forsøkte å knivstikke israelske politimenn ved inngangen til gamlebyen i Jerusalem.

De siste ukene har det vært flere sammenstøt mellom israelske styrker og palestinere som har demonstrert til støtte for en gruppe fanger som har sultestreiket i protest mot soningsforholdene.

Onsdag tok USAs president Donald Trump imot palestinernes president Mahmoud Abbas i Det hvite hus, der han uttrykte et sterkt ønske om å få den fastlåste fredsprosessen tilbake på skinner.