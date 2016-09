Slik blir Peres husket

JERUSALEM(VG) Da kisten med Shimon Peres ble senket i jorden på israels helligdom, den vakre lunden på Mount Herzl, sto en beveget Børge Brende og tenkte på sitt sterkeste øyeblikk sammen med den israelske giganten.

– Det var da Shimon Peres som Israels president var på sitt siste statsbesøk her i Norge for to år siden. Vi kom kjørende nedover Karl Johan etter besøk på Slottet. Da oppdaget Peres at Norges hovedgate var dekorert med israelsk flagg. Folk jublet og vinket. Da brast han i gråt, minnes Brende.

HEKTISK: Shimon Peres gjorde et sterkt inntrykk på utenriksminister Børge Brende. - Begravelsen var en vemodig og fin opplevelse. Peres var et menneske som vil være sterkt savnet, sier utenriksministeren. Han var i kontakt med sitt internasjonale nettverk umiddelbart etter seremonien. Foto: Harald Berg Sævereid, VG

Vakre minneord og flotte taler ga et godt bilde av hvilket menneskelig og politisk gigant Shimon Peres var i sin aldri hvilende innsats for den jødisk staten og senere også for fred og for palestinske rettigheter.

To amerikanske presidenter, Bill Clinton og Barack Obama, snakker varmt om mennesket og politikeren de begge hadde et tett og nært forhold til.

Og igjen viste president Barack Obama hvilken retorisk mester han er. Han dro storpolitikken i Midtøsten rett inn i minnetalen til Shimon Peres, gjennom å

gjenfortelle Israels historie og Shimon Peres' rolle i denne.

En tale i Peres' ånd



En fortelling så presis og pedagogisk fremført at den kunne være pensum for en hver som ønsker å forstå Israels plass i verden og i Midtøsten. Og han brukte Shimon Peres ord da han også kritiserte en utvikling hvor et annet folk lider.

«Shimon Peres fant plass i sitt hjerte for de som lider, men det var ikke plass hos ham for slaver og herrefolk», sa Obama. Han trakk også paralleller til det livet Peres levde og Obamas eget, som til tross for de store forskjellene mellom dem, hadde likheter som de ofte snakket om. En mesterlig tale som Shimon Peres ville ha satt stor pris på å høre. Og en tale helt i hans ånd.

– Hvor er de modige lederne i dag?



Peres to sønner, Yoni og Chemi fortalte om faren omsorg og omtenksomhet, også på hjemmebane. Og datteren fortalte av Shimon Peres viste stor kreativitet da han ikke ville spise maten sin:

– Han skar til sandwichene slik at det så ut som stjerne. Da spiste jeg.

Den verdenskjente israelske forfatteren, Amos Oz, var en nær venn av Shimon Peres. Sammen delte de drømmen om et Israel i fred med sine naboer, uten at de mistet virkeligheten av syne. Fred krever mot og forsakelser.

– Derfor stiller jeg meg spørsmålene her i dag ved Shimons båre. Hvor fins de modige lederne i dag? Hvor finnes lederne som har viljen til å fortsette Shimon Peres` politikk?

Utrettelig arbeid



Amos Oz så ned på første stolrad der Israels statsminister Benjamin Netanyahu og hans kone, Sarah, satt.

Også Netanyahu hyllet den siste grunnleggeren av det Israel vi ser i dag.

– Nå så mange når å mange nåværende og tidligere verdensledere kom til Israel for å minnes Shimon Peres, «så er det et vitnemål om Peres` storhet, han optimisme og visjoner», sa Netanyahu som vekslet mellom å snakke på engelsk og hebraisk.

Shimon Peres skal ha hatt et godt forhold til Benjamin Netanyahu som han led et sviende nederlag for ved parlamentsvalget i 1996.

Peres vilje til å samarbeide for å oppnå det han aldri klarte, men arbeidet utrettelig for, gjorde også at han gikk i koalisjon med Ariel Sharon. Det var få som visste om at de to hadde vært venner i flere tiår.

Overraskende visitt



Litt overraskende dukket NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, også opp for å hedre minnet om Shimon Peres.

– Han var en politisk leder, en intellektuell og et sammensatt menneske. Peres la grunnlaget for Israels væpnede styrker, men var også et menneske som arbeidet for fred. Og han var en statsmann, en av grunnleggerne av staten Israel, hadde en utrolig karriere til det siste. Bisettelsen av Shimon Peres var en verdig, vakker viljeserklæring for fred, sier Jens Stoltenberg.

De vakre ordene som ble sagt om Shimon Peres vil stå som et monument over hva den israelske politikeren og statsmannen oppnådde gjennom 93 år. Seremonien var et følelsesladet og verdig farvel med en av Israels største sønner.