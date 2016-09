Israels tidligere president og nobelprisvinner Shimon Peres er død, 93 år gammel.

Peres døde ved 3-tiden natt til onsdag, sier Rafi Walden, Peres' svigersønn og lege. Han døde med familien til stede, sier en kilde nær Peres.

Fakta om Shimon Peres * Født Szymon Perski i det nåværende Hviterussland, 2. august 1923. * Emigrerte med familien til Palestina som elleveåring og endret navn til Shimon Peres. * Tidlig politisk aktiv i sionist- og kibbutzbevegelsen. * Fikk i 1947 i oppdrag å lede væpningen av den jødiske undergrunnshæren Haganah. * Hadde flere ledende stillinger i det israelske forsvarsdepartementet etter at staten Israel ble proklamert i 1948. * Sikret store våpenleveranser fra Frankrike og var sentral i arbeidet med å gjøre Israel til en atommakt. * Satt fra 1959 til 2007 i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset for fem ulike partier. * Har vært statsminister to ganger, fra september 1984 til oktober 1986 og fra november 1995 til juni 1996. * Har vært statsråd i tolv regjeringer, blant annet utenriksminister, forsvarsminister og finansminister. * Fikk Nobels fredspris i 1994, sammen med statsminister Yitzhak Rabin og PLO-leder Yasser Arafat. * Ble valgt til president av Knesset i juli 2007 og satt til 2014. * Døde 28. september 2016, 93 år gammel. Kilde: NTB

Peres fikk et hjerneslag 13. september, og og har ligget på Sheba-sykehuset i Ramat Gan, rett øst for Tel Aviv, siden. Tilstanden hans var lenge alvorlig, men stabil.

Den tidligere presidenten, statsministeren og fredsprisvinneren fikk intensivbehandling etter hjerneslaget. Walden sa Peres hadde gjort helsemessige fremskritt, men tirsdag ble tilstanden plutselig forverret.

Det er planlagt en pressekonferanse klokken 6 onsdag morgen norsk tid.

Også tidligere i år hadde Peres helseproblemer. I januar ble han innlagt på sykehus på grunn av hjerteinfarkt.

Sentral for Oslo-avtalen



Helt siden den israelske staten ble proklamert i 1948, har Shimon Peres vært å finne i maktens korridorer.

Peres har vært statsminister to ganger og statsråd i en rekke regjeringer, blant annet som utenriks- og finansminister. Han var Israels president fra 2007 til 2014.

Peres var aktiv i politikken helt til det siste. Han arrangerte blant annet flere møter mellom de to partene i Midtøsten-konflikten i sitt eget fredssenter. Tidligere denne måneden besøkte han også Ambrosetti-konferansen i Italia.

Peres var sentral i de hemmelige forhandlingene i Norge som leder fram til Oslo-avtalen. For dette fikk han sammen med statsminister Yitzhak Rabin og palestinernes president Yassir Arafat Nobels fredspris i 1994.

– Shimon Peres var fremfor alt en fredens mann, sier Canadas statsminister Justin Trudeau etter meldingen om dødsfallet.

USAs president Barack Obama hyller Peres som en mann som aldri sluttet å tro på muligheten for fred.

På Norgesbesøk



I 2014, 20 år etter at Oslo-avtalen ble underskrevet, var Peres på statsbesøk i Norge etter invitasjon fra kongefamilien.

– Det er rørende å være tilbake. Jeg har uforglemmelige minner fra Oslo, der vi gjorde de første forsøkende på å skape fred. Norge åpnet døra, sa Peres da.

En rekke organisasjoner stilte seg imildertid negative til besøket, som de mente sendte uheldige signaler.

– Et signal om at Norge anerkjenner Israels okkupasjonspolitikk og velger å se bort fra deres grove brudd på folkeretten, heter det i et opprop som 24 organisasjoner har undertegnet.

