Protestene i Jerusalem fortsetter – 900 palestinere skadet siden 14. juli

Samtidig som at Israel fjerner metalldetektorene ved al-Aqsa-moskeen, installerer staten nye kameraer for å overvåke hvem som går til og fra. Dermed fortsetter protestene på Tempelhøyden.

Da to israelske vakter ble drept ved porten til gamlebyen i Jerusalem den 14. juli, installerte Israel metalldetektorer og kameraer ved inngangen til palestinernes helligste moské – al-Aqsa-moskeen.

Siden da har situasjonen eskalert. Israel innførte forbud mot alle muslimer under 50 år å komme inn til moskeen, og sier sikkerhetstiltakene er nødvendig.

Under fredagsbønnen i forrige uke nådde situasjonen et foreløpig klimaks. Da brøt det ut voldelige sammenstøt flere steder i de okkuperte områdene. Tre palestinere ble skutt og drept. Samme kveld ble tre israelere i en bosetning drept med kniv.

Al Jazeera rapporterer at 900 palestinere har blitt skadet siden sperringene kom opp.

Natt til tirsdag fjernet Israel metalldetektorene, og har uttalt at de erstattes med «avansert teknologi», som ifølge flere medier skal være nye kameraer for å kjenne igjen ansikter.

Derfor holdt muslimer som normalt ville kommet for å be i moskeen seg borte tirsdag morgen. De vil vente til alle israelske sikkerhetstiltak er borte, skriver Jerusalem Post.

Israelske myndigheter har avvist anklagene om at sikkerhetstiltakene ved inngangen til moskeen er en del av et større politisk spill. De hevder det må gjennomføres for å hindre nye angrep.

Avtale med Jordan

Demonteringen av sperringene og metalldetektorene ved inngangen til Tempelhøyden skjedde like etter at Israel og Jordan kom til en diplomatisk enighet om en hendelse i Jordan.

Søndag kveld drepte en israelsk ambassadevakt to jordanere i hovedstaden Amman. En 17 år gammel gutt og en lege ble skutt av vakten etter at 17-åringen hadde truet med et skrujern.

DEMONTERER: Natt til tirsdag demonterte israelsk politi metalldetektorene utenfor al-Aqsa-moskeen i Jerusalems gamleby. Foto: Mahmoud Illean , AP

Hendelsen skjedde da to arbeidere kom med møbler til en leilighet knyttet til den israelske ambassaden.

Den jordanske kong Abdullah II snakket med den israelske statsministeren Benjamin Nentayahu på telefon sent mandag kveld. Han skal ha lagt press på statsministeren for å få bort kontrollen av muslimene på vei til moskeen, skriver Time Magazine.

Ifølge det amerikanske magasinet kan den diplomatiske løsningen mellom Israel og Jordan ha vært en del av svaret på hvorfor Israel har tatt bort sperringene.

Kranglet med Netanyahu om kameraene

Ifølge den israelske avisen Haaretz ble videoovervåkningen ved Den gylne porten inn til Tempelhøyden som av muslimer kalles Haram al-Sharif, tatt bort sammen med sperringene.

En kilde som var tilstede på et møte med Israels sikkerhetskabinett mandag kveld sier at flere av ministrene ønsket å beholde kameraene, men at statsminister Benjamin Netanyahu etter en diskusjon fikk med seg flertallet på å ta bort overvåkingen ved inngangen til gamlebyen.

Likevel er kameraene inne på området fremdeles i drift, og det er grunnen til at flere fortsetter protesten tirsdag, skriver Jerusalem Post.

Mer enn et et sikkerhetsspørsmål

Lederen av al-Aqsa-moskeen, Najeh Bakirat, sier til Al Jazeera at fjerningen av metalldetektorene ikke er nok for å imøtekomme kravene til moskeens tilhengere.

De argumenterer for at situasjonen må komme tilbake til «status quo», slik det var før 14. juli.

Dersom palestinerne ikke hadde protestert mot metalldetektorene ved inngangen til gamlebyen, hadde det vært det samme som å godkjenne Israels påstand om suverenitet over Tempelhøyden, som er hellig for både jøder og muslimer, ifølge en forsker ved den uavhengige forskningsinstitusjonen Brookings i Washington DC.

– De som sier at dette bare handler om et sikkerhetsspørsmål, og nedskalerer det til å handle om små tekniske detaljer, forstår ikke historien, sier forskeren Khaled el-Gindy til Al Jazeera og legger til:

– Dette er en ekstremt politisk ladet situasjon for palestinerne, i tillegg til de praktiske utfordringene det skaper for dem.

FN: – Finn en løsning innen fredag

FNs spesialutsending til Midtøsten advarer mot eskalering av konflikten dersom det ikke finnes noen løsning på krisen før fredag, melder NTB.

– Det vil bli enda farligere på bakken dersom vi må gjennom nok en fredagsbønn uten en løsning, sier FNs utsending Nickolay Mladenov.

Han understreker at konflikten ikke bare kan få katastrofale følger utover Tempelhøyden og gamlebyen i Jerusalem, men også langt utover Midtøsten.