Obama hyller Peres som en venn

Statsledere og politikere verden over sørger over Shimon Peres' bortgang.

Natt til onsdag kom meldingen om at Israels tidligere president er død. 93-åringen hadde vært innlagt på sykehus etter at han ble rammet av et hjerneslag 13. september.

Formannen i det israelske arbeiderpartiet, Isaac Herzog, sier han tar farvel med Shimon Peres «med smerte og kjærlighet».

– Han var en lærer, venn og stor leder som for alltid vil bli husket i Israels historie, sier Herzog, opposisjonsleder fra det israelske arbeiderpartiet. Han omtaler Peres som «en av de største lederne Israel noensinne har hatt».

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og hans kone uttrykker «dyp personlig sorg» over Shimon Peres' bortgang. Israel Radio viderebringer Netanyahus melding, og statsministeren er ventet å sende ut en mer detaljert kunngjøring senere, melder NTB.

Andre israelske ledere, inkludert medlemmer av regjeringen, har også sendt sine kondolanser.

– Han var en av grunnleggerne av staten Israel og arbeidet for folket før vi i det hele tatt hadde et land. Han jobbet utrettelig for Israel fra statens første dag til den siste dagen i livet sitt, sier sønnen Chemi Peres, i en uttalelse gjengitt av The Guardian.

«KJÆR VENN»: USAs president Barack Obama sier Shimon Peres endret kursen på menneskehetens historie. Her møtes de to under et besøk i Israel i 2013. Foto: Darren Whiteside , Reuters

En kjær venn



USAs president Barack Obama og førstedame Michelle Obama sier Shimon Peres vil bli husket som en kjær venn.

– Det er få mennesker vi deler denne verden med som endrer kursen på menneskehetens historie, ikke bare gjennom sin rolle i menneskelige begivenheter, men også fordi de får oss til å utvide vår moralske forestillingevne og tvinger oss til å forvente mer av oss selv. Min venn Shimon var en slik person, sier USAs president Barack Obama i en uttalelse.

Obama kaller Peres «essensen av Israel», og sier den tidligere presidenten aldri ga opp håpet om fred mellom israelere, palestinere og Israels naboer.

Tidligere president i USA, George W. Bush, sier i en uttalelse at Peres var en inspirasjon for mennesker verden over.

Andre husker den tidligere Nobelpris-vinner for hans engasjement for fred.

– Shimon Peres var fremfor alt en fredens mann, sier Canadas statsminister Justin Trudeau etter meldingen om dødsfallet.

Erna Solberg: – Mistet en modig politiker

I en uttalelse sier statsminister Erna Solberg at Israel har mistet en stor leder.

– Det er med stor sorg jeg har mottatt budskapet om tidligere president Shimon Peres bortgang. Med ham har vi mistet en stor statsmann og en modig politiker som aldri ga slipp på visjonen om fred i Midtøsten. Peres beholdt sitt engasjement og pågangsmot til det aller siste, sier Solberg.

– Ingen var mer respektert

Ekteparet Hillary og Bill Clinton sier de har mistet en «sann og kjær venn». De omtaler den tidligere lederen som «et geni med et stort hjerte som brukte sine gaver til å forestille seg en fremtid med forsoning, og ikke konflikt», melder nyhetsbyrået AP.

Rabbi Marvin Hier, grunnleggeren av Simon Wiesenthal-senteret, sier dødsfallet markerer slutten på en æra, i en uttalelse gjengitt av NBC News.

– Han var den siste av pionerene som hjalp til med å danne staten Israel og ingen israelsk leder var mer respektert enn ham internasjonalt. Hver eneste verdensleder ville plukket opp en telefon fra ham umiddelbart.

(VG/NTB)