Netanyahu raser mot Kerrys Israel-tirade

USAs utenriksminister John Kerry sier at den eneste måten å sikre fred mellom Israel og Palestina, er gjennom tostatsløsningen. Israels statsminister Netanyahu mener han er partisk og besatt av bosetningene.

I en tale onsdag sa Kerry at president Barack Obama lenge har vært svært engasjert i å sikre fred for Israel. Det er et tema Kerry selv også har jobbet mye med i løpet av sin tid som utenriksminister.

I forrige uke avsto USA fra å legge ned veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som fordømmer Israels ulovlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Kerry forsvarte denne avgjørelsen i sin tale, og sa den er i tråd med amerikanske verdier.

– Avstemningen i FNs sikkerhetsråd handlet om å bevare tostatsløsningen. Det er det vi står opp for: Israels framtid som en jødisk og en demokratisk stat, som lever side om side med naboene sine i fred og i sikkerhet, sa Kerry.

Kerry raljerte under talen mot de israelske bosetningene. Han hevdet at de ødelegger fredsprosessen. Samtidig advarte utenriksministeren om at tostatsløsningen er i alvorlig fare.

– De har et valg. De kan velge å leve sammen i en stat, eller de kan dele seg mellom to stater, fortsatte Kerry, og sa at dersom valget faller på en enstatsløsning med palestinerne, må Israel ta valget mellom å være jødisk eller demokratisk, sa Kerry videre.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er mildt sagt misfornøyd med talen til Kerry. Ifølge ham var talen «partisk» og Kerry framsto som «besatt» av bosetningene. Han la også vekt på at Kerry ignorerte palestinsk motstand mot en jødisk stat, melder Reuters.

Trump langer ut mot Obama



USAs kommende president Donald Trump ba onsdag Israel om å holde ut til han inntar Det hvite hus. Han sa USA ikke kan behandle Israel med «forakt og mangel på respekt» som Obama-administrasjonen har gjort.

Den påtroppende presidenten har nok en gang gått til angrep på sin forgjenger via Twitter, denne gang for president Barack Obamas Israel-politikk.

Bakgrunnen er avstemningen i FNs sikkerhetsråd forrige uke der Israels bosetningspolitikk på den okkuperte Vestbredden fordømmes. USA unnlot å legge ned veto mot resolusjonen men valget i stedet å avstå fra å stemme.

– Vi kan ikke fortsette å behandle Israel med slik total forakt og mangel på respekt. De brukte å ha en god venn i USA, men ikke lenger, tvitrer Trump onsdag før han fortsetter:

– Begynnelsen på slutten var den forferdelige Iran-avtalen, og nå dette (FN). Hold ut, Israel, 20. januar nærmer seg med stormskritt, skriver han videre med henvisning til dagen da han innsettes som president.

Ekspert: – Null effekt på amerikansk politikk



– Potensielt kan fraværet av vetoet mot resolusjonen i FNs sikkerhetsråd ha noe å si fordi det åpner opp for EUs «differensieringspolitikk». EU har i lengre tid jobbet med en slik politikk som skiller mellom Israel og de okkuperte palestinske områdene, sier Jørgen Jensehaugen, som blant annet forsker på fredsforhandlingene mellom Israel og Palestina, til VG. Han jobber på Høgskolen i Lillehammer.

Jensehaugen mener imidlertid at sikkerhetsrådsresolusjonen vil ha «null effekt» på den amerikanske Israel-politikken fordi Trump tar over i januar.

– Obama visste at Trump aldri ville gjøre noe sånt. Netanyahu er rasende på Obama-administrasjonen, men han kan vente ut Obama. Dette kommer for sent til at det kan ha en innvirkning på amerikansk politikken, sier han.

Jensehaugen mener at dersom en slik resolusjon skulle hatt effekt, burde den ha kommet for minst fire år siden, da det var tid til å følge det opp.

– Dette er Obamas svanesang. Han serverer ballen videre til EU, sier han.

Israel vurderer byggesøknader uansett

Nyhetsbyrået Reuters meldte i går at FN-resolusjonen som fordømmer Israels bosetningspolitikk på den okkuperte Vestbredden ikke ser ut til å få stor betydning for Israel framover.

– Vi er upåvirket av FN-avstemningen og av enhver annen instans som forsøker å diktere hva vi skal gjøre i Jerusalem, sa viseordfører Meir Turgeman til den israelske avisen Hayom.

USA brøt en langvarig praksis når de unngikk å bruke vetoretten mot en Israel-kritisk resolusjon.

Det skapte sterke reaksjoner i Israel.

– Israel avviser denne skammelige antiisraelske resolusjonen i FN og kommer ikke til å underkaste seg dens betingelser, het det i en uttalelse fra Netanyahus kontor lille julaften.

Over 700.000 israelske bosettere bor i 237 bosetninger og utposter på den israelskokkuperte Vestbredden. I sommer kunngjorde Israel at de vil bygge 770 nye boliger i Gilo i Øst-Jerusalem, altså på palestinsk område.