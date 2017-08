Netanyahu mistenkt for korrupsjon

Et politidokument israelske medier fikk utlevert torsdag kveld viser at Israels statsminister Benjamin Netanyahu er mistenkt for å ha latt seg bestikke i to korrupsjonssaker.

– Vi tar fullstendig avstand fra de ubegrunnede påstandene mot statsministeren. Kampanjen for regjeringsskifte er i gang, men den er dømt til å mislykkes, av én enkelt årsak: Det vil ikke bli noe, for det var ingenting, heter det i en uttalelse på vegne av statsministeren, gjengitt av NTB.

To korrupsjonssaker under etterforskning

De siste månedene har politiet gjennomført avhør med statsministeren i forbindelse med to anklager.

Den ene dreier seg om at han skal ha mottatt gaver fra mektige personer i Hollywood og i næringslivet.

Han anklages også får å ha inngått en avtale med utgiveren av storavisen Yedioth Ahronoth som skal ha sikret ham positiv omtale i bytte mot restriksjoner på et amerikanskeid gratismagasin.

Israelske analytikere spekulerer i at saken kan føre til at presidenten tiltales dersom hans tidligere stabssjef Ali Harrow velger å vitne mot ham, melder Reuters.

Harrow har ikke ønsket å svare på om han vurderer å vitne mot sin tidligere sjef.

Netanyahu ble også avhørt om gaver fra støttespillere i februar.

– Et sjokk om Harrow vitner mot Netanyahu

Israelske medier sier ifølge Reuters at Harow har tatt opp samtalene mellom Netanyahu og avisen Yedioth redaktør Arnon Mozes.

Odelia Carmon, som tidligere jobbet for Netanyahu med Harow, sa det vil være et sjokk om Harrow vitner mot Netanyahu i saken.

– Han håndterte donasjoner, han håndterte det finansielle og han håndterte statshemmeligheter.

Hun mener derfor Harrow er en Netanyahu ikke kan diskreditere.

– Jeg tror dessuten at han har alt dokumentert, sa hun på det israelske Army Radio onsdag.

Mener statsministeren er offer for «heksejakt»

Om presidenten tiltales vil det kunne føre til politisk kaos i Israel, og Netanyahu (67) som har sittet i 11 år vil kunne presses til å trekke seg fra stillingen, ifølge Reuters.

Han vil ikke være påkrevd å trekke seg som statsminister om han tiltales for korrupsjon under israelsk lov, men opposisjonen ønsker at han skal gjøre det.

Netanyahu har benektet at han har gjort noe galt, og hans talsmann sa torsdag at statsministeren er offer for en «heksejakt» som har som mål om å bytte ut regjeringen.

