Netanyahu: Hyller soldatene som skjøt terror-sjåføren

På sin egen Facebook-profil hyller Israels statsminister Benjamin Netanyahu soldatene som skjøt og drepte terrorsjåføren i Jerusalem søndag.

Sammen med bildene av de fire ofrene etter lastebil-angrepet skriver statsministeren:

«Jeg sørger over taper av våre fire soldater som ble myrdet i dag i terrorangrepet i Jerusalem. På vegne av hele det israelske folk vil jeg sende våre kondolanser til familiene deres».

Netanyahu sier at den drepte attentatmannen kan være en IS-sympatisør, at han er identifisert og at han bærer alle tegn på å være tilhenger av IS.

Ga full gass

Det var søndag formiddag at en mellomstor lastebil plutselig pløyde inn i en gruppe soldater som akkurat var gått av en buss på Armon Hanatzi-promenaden, et populært turistmål med utsikt mot gamle Jerusalem.

SØRGER: Israels statsminister Benjamin Netanyahu Foto: Abir Sultan , AFP

Et videoopptak av hendelsen viser en gruppe på om lag 20 som står utenfor en buss, åpenbart har de nettopp gått av, da den hvite lastebilen gir full gass, gjør et kraftig byks i det den treffer en fortauskant, og braser rett gjennom gruppen med busspassasjerer. Han stanser bilen etter 30–40 meter og er tilsynelatende i ferd med å rygge inn igjen i gruppen med skadde da bilen stanser – trolig da etter at tre i følget har åpnet ild mot førerhuset.

Ble skutt

To soldater og en guide åpnet ild mot lastebilsjåføren og drepte ham. Men fire

ANTATT TERRORIST: Den 28 år gamle Fadi Qunbar ble drept under angrepet, og er utpekt som kjørte lastebilen inn i soldatgruppen. Foto: Mahmoud Illean , AP

soldater lå allerede døde på stedet, tre menn og en kvinne, alle i 20-årene. I tillegg lå minst 10 skadet, noen fastklemt under bilen.

Statsministeren sender også sine beste ønsker om god bedring til de sårede. I tillegg sender han varme hilsener til den væpnede guiden og de to soldatene som skjøt terroristen og forhindret en større katastrofe.

Tre av de omkomne er kvinner, under opplæring i Forsvaret, mens en var offiser. Alle var i 20-årene. De omkomne er løytnant Yael Yekutiel (20) og kadettene Shir Hajaj (22), Shira Tsur (20) og Erez Orbach (20).

Ni arrestert

Sjåføren, som omkom i angrepet, er identifisert som 28 år gamle Fadi Qunbar.

Ifølge politisjef Roni Alsheich kommer gjerningsmannen fra et arabisk nabolag øst i Jerusalem og soldatene hadde ingen mulighet til å avverge det som skjedde.

Israelsk politi har isolert nabolaget hvor attentatmannen kommer fra, og arrestert i alt ni personer, deriblant fem fra hans familie.

Ingen gruppe har tatt ansvaret for lastebilangrepet, men den militante palestinske organisasjonen Hamas hyller angrepet på Twitter.

– Vi velsigner den heltemodige lastebil-operasjonen i Jerusalem. Dette må ses på som en normal respons på Israels kriminelle okkupasjon, sier gruppen i en tweet.

Ifølge CNN skal israelske myndigheter nå vurdere fengsling av antatte IS-sympatisører. Tidligere har israelsk politi avvist at det fantes noen IS-celler i landet.