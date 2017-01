Lastebil kjørte inn i folkemengde i Jerusalem

Flere skal være drept og mange såret i Jerusalem etter å ha blitt truffet av en lastebil som kjørte rett inn i en gruppe soldater.

Nyhetsbyrået AP skriver at lastebilen kjørte inn i en gruppe soldater som nettopp hadde gått ut fra en buss.

Videre skriver nyhetsbyrået at 15 soldater er skadet i angrepet. Minst to av de 15 skadede skal være alvorlig skadet.

Den israelske avisen Haaretz melder at minst fire personer skal være drept i angrepet.

Ambulansepersonell sier til BBC at tre kvinner og en mann er drept i angrepet.

– Om lag ti mennesker lå på bakken nær gaten. Noen av dem var fastklemt under lastebilen, sier ambulansearbeideren Landy Sharon til Jerusalem Post.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ANGREP: Bildet viser lastebilen som for kort tid siden kjørte inn i en folkemengde i Jerusalem. Foto: AHMAD GHARABLI AFP

Politiet kaller angrepet for et mulig terrorangrep, men har foreløpig ikke villet bekrefte hvor mange som er såret og eventuelt drept.

Sjåføren skutt

Politiet har heller ikke sagt noe om identiteten til sjåføren, som ifølge politiet er «nøytralisert». Angrepet skjedde søndag på Armon Hanatzi-promenaden, som har utsikt til Jerusalems gamle bydel og er et populært turistområde.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FLERE DREPTe: Fire personer skal være drept og minst 15 skaded etter at en lastebil kjørte inn i en gruppe soldater i Jerusalem søndag. Foto: RONEN ZVULUN REUTERS

En politikilde sier til AP at lastebilen endret kurs og kjørte rett inn i folkemengden.

En politikvinne sa rett etter angrepet at livløse mennesker ligger «strødd rundt på gaten», og hun fastslo også at det var et terrorangrep.

AP skriver at 40 israelere og to amerikanere har blitt drept av palestinske angripere siden 2015 i en rekke knivangrep. I løpet av den samme tiden har 229 palestinere mistet livet som følge av israelske skudd.