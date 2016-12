Israels statsminister med knallhard FN-kritikk

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller FN-resolusjonen som krever byggestans på Vestbredden for partisk og skammelig.

Fakta om israelske bosetninger Over 700.000 israelske bosettere bor i 237 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Israel har opprettet 20 industrisoner som huser rundt 1.000 fabrikker i de ulovlige bosetningene.

Israelske myndigheter lokker bedrifter med lav leie, gunstige skatter, subsidier og tilgang til billig palestinsk arbeidskraft i bosetningene.

Mange av varene som produseres i bosetningene, merkes for eksport som «Produsert i Israel».

EU presenterte nylig retningslinjer som forbyr slik merking av produkter fra de ulovlige bosetningene.

Israel nekter palestinere å bygge, dyrke mark eller utvinne naturressurser i 70 prosent av Vestbreddens såkalte C-område, som i henhold til Oslo-avtalen er helt og holdent underlagt israelsk kontroll. Kilde: NTB

– Det vil ta tid, men beslutningen vil bli annullert, sa Netanyahu i en uttalelse i forbindelse med en lystenningsseremoni på julaften ifølge AFP.

Samtidig varsler Netanyahu at han vil stoppe israelsk finansiering av enkelte FN-organer.

Lille julaften slo FNs sikkerhetsråd i en resolusjon fast at de israelske bosetningene på okkupert, palestinsk område er ulovlige og krever full byggestans.

USA brøt praksis



14 av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer stemte for resolusjonen. USA avsto fra å stemme og brøt dermed sin mangeårige praksis med å lette ned veto i Israels favør, skriver NTB.

I talen lørdag kritiserte Netanyahu Obama-administrasjonen for å bryte en årelang avtale om ikke å «diktere vilkårne for fred i Israel». Like før hadde påtroppende president Donald Trump tvitret om FN-resolusjonen:

– Når det kommer til FN, så vil ting bli annerledes etter 20. januar, skriver Trump i meldingen.

I etterkant av FN-resolusjonen har Netanyahu tilbakekalt Israels ambassadører til New Zealand og Senegal – som begge er representert i Sikkerhetsrådet.

I tillegg skal Netanyahu ha avlyst et planlagt besøk fra Ukrainas statsminister. Ukraina var blant landene som stemte for resolusjonen.

Ulovlige bosetninger



FN har tidligere slått fast at de israelske bosetningene i okkuperte, palestinske områder strider mot den fjerde Genèvekonvensjonen.

I artikkel 49 i denne heter det at «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.