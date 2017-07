Israel fjerner metalldetektorer på Tempelhøyden

Etter voldsomme sammenstøt har israelske sikkerhetsstyrker begynt å fjerne metalldetektorene som er satt opp ved al-Aqsa-moskeen.

Det var forrige uke at israelske sikkerhetsstyrker satt opp metalldetektorer for å kontrollere adgangen til moskeen oppe på Tempelhøyden i Jerusalem, som regnes som et av islamsk helligste steder.

Natt til tirsdag har israelske sikkerhetsstyrker begynt å fjerne detektorene, men lederen av moskeen, Najeh Bakirat, sier til Al Jazeera at dette ikke er nok for å imøtekomme kravene til moskeens tilhengere ettersom sikkerhetskameraene blir værende.

Det er ikke kommet noen offisiell bekreftelse fra israelske myndigheter.

VOLDELIG: Palestinere flyktet unna da tåregassgranater ble avfyrt utenfor gamlebyen i Jerusalem foran Al-Aqsa-moskeen før helgen.

FNs spesialutsending til Midtøsten advarer mot eskalering av konflikten dersom det ikke finnes noen løsning på krisen før fredag.

– Det vil bli enda farligere på bakken dersom vi må gjennom nok en fredagsbønn uten en løsning, sier FNs utsending Nickolay Mladenov.

Han understreker at konflikten ikke bare kan få katastrofale følger utover Tempelhøyden og gamlebyen i Jerusalem, men også langt utover Midtøsten.

Fredag forrige uke kom det til voldsomme sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere flere steder i de okkuperte områdene. Tre palestinere ble skutt og drept og nærmere 400 ble såret.

På kvelden tok en ung palestiner seg inn i en bosetning på den okkuperte Vestbredden og drepte tre israelere med kniv.

