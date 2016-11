Hamas-ledere i hemmelige møter med israelske rabbinere

Religiøse ledere på palestinsk og israelsk side har i flere år møttes i hemmelighet.

– Det faktum at vi har greid å holde denne prosessen hemmelig i flere år, og at vi nå var enige om å gjøre den offentlig, gitt den kritikk og motstand den kunne ha blitt møtt med, vil jeg karakterisere som et mirakel som omhandler Det hellig land, sier rabbiner Michael Melchior til VG. Han er fremdeles sjefrabbiner for det jødiske samfunnet i Norge.

Det oppsiktsvekkende er at innflytelsesrike Hamas-ledere, som har sittet i israelske fengsler og har oppfordret til hat og terror, nå sitter rundt samme bord som israelske rabbinere som har opptrådt like uforsonlige overfor den palestinske naboen.

Nå snakker de om fred, respekt og forsoning og tar offentlig avstand fra vold og terror.

Felles plattform

– Mirakelet ligger i at det nå faktisk har skjedd. Vi snakker sammen, holder møter til langt på natt uten at noen tenker tanken på å gi opp. Vi er fast bestemt på å hindre at dette prosjektet blir ødelagt. Politikere har ikke vært involvert i denne prosessen. I motsetning til Osloprosessen er ikke denne initiert ovenfra, fra politikere som sitter og tar avgjørelsen. Denne foregår på grasrotplan, sier Melchior som har gjort det til sin oppgave å få religiøse grupperinger i Israel og over hele den arabiske verden til å snakke sammen.

Han legger spesiell vekt på at Hamas er så sterkt representert, og hvor avgjørende det er, og hvilken gevinst det er for et fredsprosjekt at det verden oppfatter utelukkende som en terrorbevegelse, er med på dette.

Religiøse ledere, muslimer, jøder og kristne er blitt enige om en plattform for fred som starter i motsatt ende av Osloprosessen. Fokuset ligger nå på de som snakker med folket fra talerstolene i moskeen, synagogen og kirken. Det er hovedbudskapet fra de religiøse lederne som i forrige uke satt sammen i den spanske hovedstaden Madrid to dager. Vertskap var den spanske regjeringen.



Norsk støtte

– Norge har støttet Michael Melchiors fredsarbeid i Midtøsten gjennom flere år og vi har hele tiden siden Osloprosessen vært opptatt av dialog på tvers av religiøse grenser. Man får ikke fred i Midtøsten uten at den religiøse dimensjonen er inkludert. Derfor ser vi positivt på Melchiors arbeid og på det møtet som fant sted i Spania, sier den norske ambassadøren i Israel, Jon Hansen-Bauer, til VG.

– Bare det faktum at man kom til møtet, snakket sammen og fordømte vold er i seg selv veldig positivt, sier prost Trond Bakkevig ved Vestre Aker kirke, som i 15 år har vært en del av et interreligiøst nettverk mellom kristne, muslimer og jøder i Midtøsten.

– Religiøse ledere har en slik autoritet og et stort gjennomslag blant sine tilhengere. Derfor er det helt avgjørende at disse lederne, som nyter stor respekt og som snakker direkte med folk i moskeer og synagoger, sier til sine tilhengere at nok er nok. Vi må kunne være uenige uten at man tyr til vold, skaper frykt og tenker på hevnaksjoner i en hver sammenheng. Når lederne snakker sammen, er det lettere å nå fram til dem det dreier seg mest om, vanlige folk, palestinere og israelere. Da kan vi lykkes, sier Michael Melchior.

Oppmuntret av møtet i Spania vil det religiøse nettverket fortsette sin bestrebelser og møtevirksomhet.