Gaza-båt kapret: – Norsk kvinne (31) arrestert av israelske myndigheter

13 kvinner, deriblant en norsk student (31) og fredsprisvinner Mairead Maguire (72), er arrestert i internasjonalt farvann av israelske myndigheter.

Det er Torstein Dahle, leder i organisasjonen Ship to Gaza Norway, som opplyser at den ene kvinnen på båten er norsk.

– Klokken 15.58 mistet vi kontakten med Women’s Boat to Gaza, «Zaytouna-Oliva». Kort tid før hadde vi fått melding om at båten var omringet av israelske marinefartøyer, og det er nå bekreftet at båten er kapret av israelsk marine. Båten var da i internasjonalt farvann omkring 40 nautiske mil utenfor Gaza, sier Dahle til VG.

Organisasjonen deltar i prosjektet Women's boat for Gaza, som forsøker å rette søkelys mot kvinner som gjør en innsats under vanskelige forhold i Gaza.

En oversikt Dahle sitter på, viser at den nordirske fredsprisvinneren fra 1976, Mairead Maguire (72), er med på turen.

De øvrige 12 seilerne på den 15 meter lange båten er fra Nord-Irland, USA, New Zealand, Algerie, Chile, Sør-Afrika, Spania, Malaysia, Russland, England, Australia, Sverige og Norge. To av deltakerne er dessuten ansatte i avisen Al Jazeera.

LEDER: Torstein Dahle planlegger seilturer og leder organisasjonen Ship to Gaza Norway. Foto: Privat

Den israelske marinen bekrefter overfor The Guardian at de har kapret båten med 13 kvinner om bord, og at ingen er skadet.

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet som natt til torsdag verken kan bekrefte eller avkrefte at en norsk kvinne er arrestert.

Den norske studenten (31) har i en skriftlig uttalelse fortalt at hun deltar på reisen fordi det er lett å glemme langvarige konflikter, og fordi hun vil bidra i kampen mot urettferdighet.

– Kvinnene er tatt med til havnebyen Ashdod, der de nå sitter. Vi har bedt Utenriksdepartementet og ambassaden om å kreve at den norske kvinnen blir satt fri, sier Dahle.

– Det er absurd at denne lille båten med 13 fredelige kvinner blir kapret fordi deres medfølelse og solidaritet med kvinnene i Gaza anses for å være en trussel mot Israels sikkerhet.