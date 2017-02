Det hvite hus: Nye israelske bosetninger kan være «lite til hjelp» for fredsarbeidet

Utvidelsen av israelske bosetninger kan være «lite til hjelp» med tanke på å oppnå en fredelig løsning mellom Israel og palestinerne, sier Det hvite hus.

Samtidig sier talsmann Sean Spicer at Trump-administrasjon ikke tror det er et hinder i seg selv at det finnes bosetninger, men sier samtidig at den «ikke har tatt offisielt stilling til bosetningsaktiviteten». Trump har tidligere antydet en mykere linje mot bosetningene, som brorparten av det internasjonale samfunnet anser som ulovlige.

Les også: Israel forsøker å trappe ned krangelen med Mexico om grensemur

Videre står det at president Donald Trump håper å oppnå fred i Midtøsten og at han gleder seg til fortsatte samtaler, også med Benjamin Netanyahu. Den israelske statsministeren kommer på besøk til Washington 15. februar.

Netanyahu har sagt at han vil etablere den første nye bosetningen på Vestbredden på over to tiår «så snart som mulig». Siden Trump kom til makten har Israel godkjent en rekke nye bosetninger. Nylg ble planer for 3.000 av de omstridte boligene avslørt.

Kritikere sier utbyggingen av bosetningene vil gjøre en tostatsløsning umulig. Tanken om fredelig sameksistens mellom Israel og en selvstendig palestinsk stat har ligget til grunn for tiår med innsats for å få i stand varig fred i området.