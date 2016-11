Brannene herjer videre i Israel og Palestina

For fjerde dag på rad brenner det flere steder i Israel og Palestina. Så langt er minst 13 personer arrestert, mistenkt for ildspåsettelse.

På fredag ble tusenvis av israelere bedt om å evakuere etter at flere nye branner oppsto.

Avisen Haaretz melder at etterretningsmiljøet i landet i økende grad tror brannene har blitt påsatt med politisk motiv.

Minst 13 personer er til nå arrestert som følge av mistanker om ildpåsetting. Det er foreløpig ikke kommet mer informasjon om identiteten til de arresterte.

Leter med droner etter gjerningsmenn



På torsdag meldte Israels sikkerhetsminister Gilad Erdan at halvparten av brannene er påsatt. Nyhetsbyrået AP meldte på torsdag at fire palestinere ble arrestert.

Fredag kom det meldinger om at enda en brann har brutt ut, vest for Jerusalem. Haaretz melder at brannmenn så flere mulige ildpåsettere rømme fra området. Det har også blitt fremmet mistanker om at en brann nær byen Nataf ble startet som følge av at en brannbombe ble kastet fra den palestinske landsbyen Katane.

Det israelske luftforsvaret har nå ti droner i lufta som speider etter ildpåsettere. En video offentliggjort av det israelske militæret viser hvordan en drone leter mistenkte.

Etterforskere forteller imidlertid Haaretz at det er vanskelig å spore hva som forsårsaker brannene.

– Alt man trenger er en liten fyrstikk, sier Ran Shelef, lederen for Israels enhet for brannetterforskning.

Sinne i Israel



Statsminister Benjamin Netanyahu holdt pressekonferanse på fredag. Han hevdet at det er ikke er noen tvil om at brannene er påsatt, og understreket at det dreier seg om terrorisme.

– Enhver som prøver å brenne staten Israel vil bli straffet hardt. Kriminalitet har sin pris, og vi vil sørge for å følge opp det, sa han, ifølge Haaretz.

Avisen Times of Israel melder at Israels utdanningsminister Naftali Bennett, som kommer fra ytre høyrefløy, la skylden på palestinerne i en Twitter-melding: «Bare noen som ikke hører hjemme i dette landet ville vært i stand til å sette fyr på det», skrev han.

SLUKKER: Slukningsarbeidet er svært omfattende. Foto: AHMAD GHARABLI, AFP/NTB SCANPIX

Hjelp fra andre stater



Russland, Egypt, Jordan, Kypros, Italia, Kroatia, Hellas, USA og den palestinske selvstyremyndigheten er blant landene som bistår Israel i slukningsarbeidet. Statsminister Netanyahu fortalte at det er flere utenlandske piloter på vei for å hjelpe til.

– Vi har hjulpet andre land før, og nå får vi hjelp av dem tilbake, sa han.

Det var på fredag at Den palestinske selvstyremyndigheten sendte brannbiler og mannskaper inn til Israel for å hjelpe til med å slukke brannene.

– Vi takker den palestinske selvstyremyndigheten for hjelpen i kampen mot brannene som truer så mange menneskeliv, heter det i en pressemelding fra Israels utenriksdepartementet, ifølge NTB.

Rundt 60 brannmenn har klart å stoppe flammene ved byen Nataf. Innbyggerne får imidlertid ikke tillatelse til å returtnere til hjemme sine.

Været er svært tørt, og det er mye vind i området. Dermed er det frykt for at flammene kan blusse opp igjen.

Ifølge Magen David Adom, en israelsk hjelpeorganisasjon, er rundt 90 mennesker behandlet for røykskader i Israel.