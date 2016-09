Børge Brende om samtalene med Shimon Peres: – Jeg samtalte med historien

JERUSALEM (VG) Da utenriksminister Børge Brende landet i Israel i natt, var det en trist og vemodig utenriksminister som husker tilbake på de mange samtalene han hadde med Shimon Peres.

I formiddag deltar den norske utenriksministeren under begravelsesseremonien for den israelske giganten som døde natt til onsdag, 93 år gammel.

– Ja, jeg er lei meg for at vi aldri mer får muligheten å lytte til Shimon Peres igjen, og få kunne høre hans glassklare analyser. Han var med å bygge det Israel vi ser i dag. Ja, han levendegjorde staten Israel gjennom det livet han fikk.

– Jeg tenkte mang en gang på at her sitter jeg og samtaler med historien. Det gjør meg vemodig i dag nå vi skal ta farvel med Shimon Peres, sier utenriksminister Brende til VG.

Sommerlig



I et vakkert høstvær med sommerlige 29 grader, tar Det hellige land det siste farvel med en av sine største sønner. Solen stråler nå over Mount Herzl, Israels nasjonale gravplass, hvor mange av den unge nasjonens helter ligger begravd og hvor nasjonale monument er reist over dem og de krigene Israel har utkjempet siden staten ble grunnlagt 14. mai i 1948.

Her stedes Shimon Peres til hvile om noen timer. Og her er statsledere, nåværende og tidligere, samlet for å vise den tidligere forsvars-, utenriks- og statsministeren, og presidenten Shimon Peres, den siste ære.

En komplisert, kontroversiell og kløktig politiker og et motsetningsfylt menneske. Ofte sett på med skepsis og direkte mislikt på hjemmebane, mens han på den internasjonale arenaen var ansett som en gigant.

Elsket



– Shimon Peres var en jeg elsket dypt. Selv om han ble eldre, var alltid gløden der, sier Storbritannias tidligere statsminister og FNs Midtøsten utsending, Tony Blair.

I morgentimene samles de internasjonale beundrerne i respekt for fredsbudskapet som Shimon Peres så overbevisende fremførte, som han aldri ga opp å kjempe for, men som ennå ikke har latt seg gjennomføre.

Og i går kom meldingen om at palestinernes president Mahmoud Abbas tar plass ved siden av de andre dignitærene, en mann Shimon Peres kalte Abu Mazen, slik palestinerne gjør det. Da Abbas ba om å få delta ble dette ønsket etterkommet av den israelske regjeringen. I natt mente man å vite at Abu Mazen skal sitte like ved familien til Shimon Peres.

Clinton på plass



USAs tidligere president, Bill Clinton er på plass i Jerusalem, det samme er Canadas statsminister, Justin Trudeau, Charles, Prinsen av Wales, tidligere britisk statsminister, David Cameron, EU-president, Donald Tusk og EUs utenrikspolitisk ansvarlige, Federica Mogherini. Araberstatene vil også være representert på høyt diplomatisk nivå.

Størst spenning og forventning er det knyttet til talen som USAs president, Barack Obama, er bebudet å holde. At en retorikkens mester skal tale til en annen med mange av de samme talegavene og intellektuelle snert og vidd, ses på som den største æren Shimon Peres kan få.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, er naturligvis på plass for å hylle en forgjenger og en og mann som i dag av noen blir karakterisert som Israels største politiker. Men mer presis er kanskje karakteristikken som rabbiner Michael Melchior, ga til VG om sin tidligere sjef. Peres var utenriksminister og Melchior viseutenriksminister i Ariel Sharons samlingsregjering.

En stor statsmann



– Shimon var vel ingen begavet politiker, men en stor statsmann.

Det er mange politiske analytikere og folk som har jobbet tett på Shimon Peres som er inne på det samme. Men at Peres personifiserte historien om den jødiske statens oppbygging og forsvarsvilje, synes det å være stor enighet om.

Shimon Peres fikk 29 år gammel i 1952 fikk en sentral posisjon i det offisielt nyetablerte forsvarsdepartement, etter å ha jobbet i flere år tett sammen med staten Israels grunnlegger, David Ben-Gurion.

Siden satt Shimon Peres, så å si kontinuerlig, helt fram til 2014, i de innerste sirklene i Israelsk politikk. Som forsvarsminister, utenriksminister og statsminister. Til han til slutt kronet karrieren som president i Israel. Landet han elsket og forsvarte i ett og alt. På godt og vondt.

