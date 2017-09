Atomvarsleren Mordechai Vanunu (62) gitt familieinnvandring til Norge

Fredag fikk bibelforsker Kristin Joachimsen vite at UDI sier ja til at ektemannen og atomvarsleren Mordechai Vanunu får komme til Norge.

Fakta Mordechai Vanunu * Den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu (62) ble i 1986 dømt til 18 års fengsel for å ha røpet israelske atomhemmeligheter til den britiske avisen Sunday Times. * I over elleve av årene han satt fengslet, satt han i isolasjon. * Vanunu ble løslatt i 2004 og ilagt reiseforbud og forbud mot å snakke med utlendinger. Da han likevel snakket med utenlandske journalister, ble han dømt til seks måneders fengsel. * I 2004 søkte han asyl i Norge og flere andre land. Det ble senere kjent at daværende kommunalminister Erna Solberg (H) instruerte UDI til å avvise søknaden. * Vanunu er nominert til Nobels fredspris en rekke ganger. * Født 13. oktober 1954 i Marokko. * 19. mai 2015 giftet han seg med norske Kristin Joachimsen. Fem måneder senere søkte Vanunu om familiegjenforening med sin norske ektefelle. * 29. september melder TV 2 at Vanunu får familiegjenforening i Norge. Kilde: NTB

Det var TV 2 som først meldte dette.

Spørsmålet nå er om han får lov til å reise ut av Israel.

Atomteknikeren Mordechai Vanunu avslørte i 1986 Israels atomvåpenprogram, og ble dømt til 18 års fengsel. Han tilbrakte over elleve år i isolat før han i 2004 ble satt fri mot strenge restriksjoner.

Han får ikke snakke med utlendinger, og ikke forlate Israel. Restriksjonene er ilagt for ett år om gangen.

– Han har fått innvilget familieinnvandring, sier Arild Humlen til VG fredag kveld

Han er advokaten til norske Kristin Joachimsen som giftet seg med Vanunu i 2015.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått innvilget den retten vi har. Når vi søkte om familiegjenforening, så er det akkurat det det handler om, at ektepar og familier skal få leve sammen. Så selv om jeg vet at saken i visse kretser er kontroversiell, så var det familieverdiene som slo igjennom, sier Joachimsen til TV 2.

Humlen forteller til VG at saken ble sendt Justisdepartementet til vurdering fordi den ble klassifisert som en sak av betydelig utenrikspolitisk betydning for Norge, noe han synes er vanskelig å forstå.

– Der har den ligget brakk i halvannet års tid, sier Humlen som brakte saken inn for Sivilombudsmannen. Han forteller at Justis så sendte saken tilbake til UDI som fattet vedtaket.

– Vi er veldig fornøyde med at vedtaket er positivt for ekteparet, men saksbehandlingen er vi fortsatt kritiske til og vi vil forfølge dette videre, sier Humlen.

– Tror du han får lov til å reise ut av Israel?

– Det er spørsmål Israel først og fremst må vurdere. Men dette er plattform for Israel til å løse et relativt vanskelig problem de har slitt med lenge. Vi får håpe de benytter seg muligheten, men dette er en prosess vi vil sette i gang med neste uke, sier Humlen.

Vanunu søke asyl i Norge i 2004. Han fikk asylsøknaden innvilget av UDI, men daværende kommunalminister Erna Solberg ga direkte ordre om å avslå den.

VG var fredag kveld i kontakt med Mordechai Vanunu, men han ønsket ikke å kommentere beslutningen.

– Frihet nå! det er mitt budskap, skriver han i en melding.

VG har ikke lykkes å komme i kontakt med Israels ambassade i Oslo.