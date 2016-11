50.000 evakueres på grunn av branner i Israel

En rekke buskbranner raser i Israel og truer blant annet storbyen Haifa. 50.000 mennesker er evakuert fra sine hjem, opplyser lokale myndigheter.

Flere innbyggere er fanget i hjemmene sine mens det israelske militæret har kalt inn reservestyrkene for å takle brannen som nå herjer på tredje dagen.

Talsmann for politiet, Micky Rosenfeld, sier at innbyggere i åtte ulike nabolag har blitt bedt om å forlate hjemmene sine på grunn av brann seks forskjellige steder.

Redningsarbeiderne melder om paniske tilstander.

– Brannen er ute av kontroll og sprer seg fra et hus til et annet. Ved flere tilfeller må vi fjerne folk fra hjemmene deres mot deres vilje, sier Naftali Rottenberg, sjef for sikkerhetstjenesten i Carmel-nabolaget.

Kommentar: Ny kurs i norsk Israel-politikk

Mistenker påtenning

Fire palestinere er pågrepet, mistenkt for å ha tent på en eller flere av brannene, som har forårsaket store ødeleggelser.

De fire pågrepne skal møte i retten i løpet av torsdagen, og er mistenkt for å ha tilknytning til en brann nær Jerusalem.

Israels sikkerhetsminister Gilad Erdan sier til Haaretz at rundt halvparten av brannene trolig er påtent, og politiets talsmann Micky Rosenfeld hevder også at ildspåsettere trolig har vært på ferde.

Utdanningsminister Naftali Bennett klandrer landets arabiske minoritetsbefolkning, til tross for at det foreløpig ikke finnes bevis for dette.

– Bare dem som dette landet ikke tilhører, er i stand til å brenne det, skrev han på Twitter.

VG i Irak: IS tenner dødelige branner

Truer Haifa

Flammene truet torsdag den nordlige delen av havnebyen Haifa, der skoler ble stengt og universitetet og hundrevis av boliger ble evakuert.

Ifølge borgermesteren i Haifa, Yonah Yahav, oppsto den ene brannen som nå truer byen i et industriområde.

– Noen kastet fra seg en sigarett i et område fullt av olje og brennbar veske, sier han til israelsk TV.

Flere land, blant annet Tyrkia, Kroatia, Kypros, Hellas og Italia, har sendt hjelp. Russlands president Vladimir Putin har fortalt statsminister Benjamin Netanyahu at de umiddelbart vil sende to gigantiske Beriev be-2000 brannslukningsfly.

Knusktørt

Ifølge politiet begynte det først å brenne i området rundt Neve Shalom tirsdag, en landsby midt mellom Jerusalem og Tel Aviv.

Senere begynte det også å brenne i Zichron Yaakov-området sør for Haifa, samt en rekke andre steder.

Ifølge Jerusalem Post brant det torsdag over ti forskjellige steder i Israel og på den okkuperte Vestbredden, og terrenget er knusktørt eller flere måneder uten regn.

Brannene har flere steder ødelagt elektrisitetsnettet, noe som har resultert i strømstans, og kraftig vind gjør det vanskelig å hindre flammene fra å spre seg.

Hellas, Italia, Kypros, Kroatia og Russland har alle lovet å bidra til å få kontroll over flammene, og har blant annet sendt fly og annet materiell til Israel.