Tiltalte i Birna-saken har endret forklaring

Tiltalte forklarte i retten at hovedvitnet kjørte vekk med Birna Brjánsdóttir (20) i bilen og kom tilbake uten henne.

Forklaringen mannen som er tiltalt for å ha drept islandske Birna Brjánsdóttir (20) avga i Reykjavik tingrett mandag stemmer ikke med hans tidligere beskrivelser av hendelsesforløpet.

Under rettsaken forklarte den tiltalte at kollegaen hans, som deltar er hovedvitne i rettsaken, var alene med Birna i bilen politiet mener hun ble drept i. Han hevder at han selv, på et tidspunkt, gikk ut av bilen for å tisse. I mellomtiden skal kollegaen ha kjørt vekk med Birna i bilen, og kommet tilbake uten henne, ifølge hans nye forklaring.

Tidligere skal han ha sagt at det var to kvinner i bilen. Endringen i forklaringen begrunner han med at islandsk politi presset ham til å si noe annet enn sannheten like etter at han ble pågrepet i januar, skriver danske TV2.

Politiet nekter imidlertid for at noe form for press skal ha funnet sted, melder den islandske avisen mbl.is.

Politiet: Utelukker at hovedvitne kan være skyldig



Det var natt til 14 januar at Brjánsdóttir ble meldt savnet etter en bytur i Reykjavik. Åtte dager senere ble hun funnet drept på en øde strand sør for byen. Politiet mistenker at hun ble drept i en bil, før hun ble dumpet i havet.

Senere ble to menn som jobbet på det grønlandske fiskefartøyet Polar Nanoq pågrepet. Begge ble siktet for drapet, men en av dem ble sluppet fri kort tid etter, blant annet fordi en video av ham viser at han gikk tilbake til fartøyet, mens den som nå er tiltalt, gikk tilbake til bilen.

Kollegaen til den tiltalte er med under den pågående rettsaken som hovedvitne til hendelsen. Mennene har ulik forklaring på hva som skjedde natten Birna forsvant.

– Jeg føler at det har blitt utelukket, sa Ragnar Jónsson i etterforskningsteamet da han tirsdag ble ble spurt i retten om hovedvitnet kan ha vært delaktig i drapet på Birna, melder mbl.is

Husker nesten ingenting

Den tiltalte forklarer nå at han gikk ut for å tisse, mens hans kollega kjørte vekk sammen med Birna i bilen. Da kollegaen kom tilbake var ikke Birna lenger i bilen. Kollegaen hadde da kjørt Birna hjem og kommet tilbake uten henne, forklarer den tiltalte.

Hovedvitnet forteller derimot at han ikke kan huske å ha kjørt bilen og at han var alt for full til å kjøre. Han forklarer videre at han ikke har førerkort og kan derfor ikke kjøre bil.

– Hadde jeg kjørt bilen så hadde vi nok kjørt galt, gitt den tilstanden jeg var i, forklarte han i retten mandag.

Han kunne stort sett ikke huske noe, da han, ifølge ham selv, var veldig full den kvelden mordet skjedde.

– Jeg husker nesten ingenting, skal han ha sagt i retten:

– Jeg var veldig full, legger han til.

I alt er 37 personer innkalt som vitner, skriver islandske RUV.