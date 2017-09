Regjeringskrise på Island: Forsøkte å mørklegge historie rundt seksualforbryter

Det er fullt kaos på Island etter at Selvstendighetspartiets statsminister og justisminister forsøkte å holde en historie rundt en sakseksualforbryter unna offentligheten.

Torsdag samlet Islands regjering seg for første gang etter sommerferien. Nå har regjeringen kollapset.

Partiet Lys Framtid trekker seg fra den islandske regjeringen. Dette gjør de fordi det konservative Selvstendighetspartiet, som statsministeren Bjarni Bendiktson tilhører, er involvert i en skandale. Skandalen omhandler statsministeren og hans far, Benedikt Sveinsson, melder NTB.

Regjeringen som består av Lys Framtid, Selvstendighetspartiet og Reformpartiet går av. Det er store muligheter for at det må skrives ut nyvalg.

– Det er mest sannsynlige. Statsministeren har ikke lenger flertall for sin regjering, og hvis han tar en runde med de andre partiene og ingen er villige til å danne nytt flertall blir det nyvalg, sier Island-kjenner og grunnlegger av nettstedet Islandsk.no, Albert Einarsson.

Anbefalte renvasking av seksualforbryter

Skandalen sentrerer seg rundt en spesiell lov som finnes på Island. Denne loven innebærer at straffedømte kan søke om å få rensket sitt rulleblad, blant annet for å kunne søke på stillinger, om de har sonet sin straff.

Vedlagt i en slik søknad skal det være en erklæring fra tre renommerte borgere, som går gode for den som ønsker å renvaskes.

Statsminister Bendiktsons far skrev for en tid tilbake et brev til justisdepartementet der han anbefaler renvasking av en mann som i 2004 ble dømt til fem og et halvt års fengsel for å gjentatte ganger ha forgrepet seg på sin stedatter, fra hun var fem til hun hadde fylt 17 år.

– Det som har gjort dette til en stor skandale er at justisministeren har forsøkt å holde det hemmelig, forklarer Einarsson.

Nektet familien innsyn i saken

Familien til offeret ønsket nemlig å få innsyn i hvem som hadde gått god for renvaskelsen av den pedofilidømte mannen. Det ville ikke justisdepartementet gi. Beslutningen ble nylig tilbakevist av en komité i alltinget, som er det islandske parlamentet.

– Justisministeren informerte statsministeren om at faren hans var en av de tre som gikk god for mannen. Det skjedde allerede i juli, men de har blånektet å opplyse om det. Dermed har de gått bak ryggen til statsrådene, regjeringen og befolkningen, sier Einarsson.

Det var under et partimøte torsdag at Lys Framtid enstemmig besluttet å trekke seg fra regjeringen, ifølge en kilde i partiet, skriver NTB.

– Det her er ikke i vår ånd, og alle var enige om denne beslutningen. Det kom som en fullstendig overraskelse. Korrupsjonen og uærligheten er helt utrolig, sier kilden tidlig fredag.

– Klinkende klart at det er vedvarende korrupsjon

Denne saken skaper stort sinne i den islandske befolkningen. Enkelte tror saken kan gå dypere, men flere detaljer rundt hemmeligholdet er ikke kjent.

– Det er fordi det fremstår merkelig at de setter så mye på spill i en sånn sak. De risikerte både regjering og sine statsrådsposter ved å holde dette hemmelig. Det som har skjedd er ikke kriminelt, det er den etiske delen som gjør det vanskelig, sier Einarsson.

Han tror selv det er mye man ikke vet, som kan ha foregått i kulissene.

– Det er klinkende klart det er vedvarende korrupsjon på Island.

Den islandske befolkningen er nemlig skeptiske til det konservative partiet også av andre grunner. En ny skandale hjelper ikke på tilliten. Forrige gang Islands regjering kollapset var i 2016. Dette var fordi daværende statsminister fra sentrumspartiet hadde vært involvert i Panama Papers-skandalen. Den nåværende statsministerens far knyttes også til Panama Papers.

– Alt sirkulerer rundt familien til statsministeren som er en av de rikeste på Island. Med pengene kjøpte faren store eiendommer i Florida der statsministeren ofte ferierer, sier Eriksson.

Denne nye korrupsjonssaken har vakt sterke reaksjoner også i andre partier, blant annet Piratpartiet som en stund lå godt an til å ta over regjeringsmakten

Eriksson mener at også Panama Papers-skandalen er langt fra glemt eller ferdig i Island.

– For folk i Norge blir det neste umulig å forstå alt dette. Jeg tror det blir kaotisk, og håper at aldri noe sånt skjer her.