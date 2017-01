Politiet: Birna (20) funnet død på Island

Islandske Birna Brjáns­dótt­ur (20), som har vært savnet i en uke, er trolig funnet død.

Politiet bekrefter at de har funnet det de mener er den forsvunne Birna Brjánsdóttur de har funnet på en strand ved fyret på Selvogsvita, sør for Reykjavik på Island søndag, skriver Visir.



De jobber ut fra en teori om at den døde personen er Birna.

Det var en av Kystvaktens helikoptre som oppdaget liket cirka 15 kilometer vest for Thorlakshofn. Politiet ble umiddelbart varslet og ankom kort tid etterpå.

På en pressekonferanse søndag kveld fortalte politiet at de arbeidet med å verifisere identiteten på den avdøde, men at det vil ta noen dager å verifisere det med sikkerhet.

Savnet en uke



Etterforskningsleder Grimur Grimsson, uttalte imidlertid på pressekonferansen at det mest sannsynlig var 20 år gamle Birna de hadde funnet. 20-åringen har vært savnet siden natt til lørdag 14. januar.

Den siste observasjonen av Brjánsdóttir ble gjort i gaten Laugavegur på Reykjavik natt til lørdag sist uke. Hun forsvant etter å ha forlatt en nattklubb i byen, der hun hadde festet med venner.

Tre pågrepet



Onsdag ble tre menn som jobber på det grønlandske fiskefartøyet Polar Nanoq pågrepet av politiet, mistenkt for å ha en tilknytning til forsvinningen av 20-åringen.

En lokal domstol i Reykjavik besluttet torsdag å varetektsfengsle to av de tre mennene. De to er varetektsfengslet i to uker, mistenkt for drap, ifølge avisen Vísir.

Begge nekter å ha noe med forsvinningen å gjøre, skriver Iceland Monitor.

Fant blod i bil



Birna hadde sist blitt sett på kameraovervåkning Laugavegur natt til lørdag 14 januar. Samtidig ble en rød leiebil: Kia Rio, filmet i området. Det er i denne bilen politiet tror Birna har blitt drept, skriver icelandmonitor.mbl.is. Føreren hadde tilknytning til tråleren Polar Nanoq og søndag kunne politiet fortelle at de hadde funnet biologiske spor etter Birna i den aktuelle bilen.

Det har vært et redningssøk etter Birna hele helgen. 725 frivillige har deltatt, skriver, mbl.is.