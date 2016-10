Piratpartiet på regjeringstokt på Island

I dag er det valg på Island. Piratpartiet seiler på øyfolkets misnøyebølge etter Panama Papers-avsløringene for snart syv måneder siden.

I april kastet hundrevis av demonstranter bananer mot Alltinget etter skatteparadis-avsløringene som til slutt felte statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Siden den gang har regjeringen klart å fylle den tomme plassen, men regjeringen sliter fortsatt med å gjenvinne øyfolkets tillit.

Det ble lovet nyvalg til høsten, og lørdag åpnet de islandske valglokalene. Meningsmålingene viser at Piratpartiet er på stø kurs til å kunne danne regjering med en oppslutning på hele 21 prosent.

De to regjeringspartiene Selvstendighetspartiet (konservativ) og Fremskrittspartiet (Islands svar på Senterpartiet) ser ut til å gå mot et knusende nederlag, som ser ut til å bli straffet knallhardt for skatteparadis-skandalen i april.

Forventer forandring



Til sammen 1302 kandidater er på de tolv partienes valglister som kjemper om 63 plasser på det islandske alltinget. 55 prosent av kandidatene er menn, og 45 prosent er kvinner.

Den yngste kandidaten er 18 år, mens den eldste er hele 92 år gammel, melder islandske medier.

– Jeg regner med at det kommer til å bli forandringer. Svært mange mennesker har bedt om dette, og jeg er sikker på at vi kommer til å se tegn på dette når de første valgmålingene blir presentert i kveld. Jeg er veldig spent og optimistisk, sier Birgitta Jónsdóttir i Piratpartiet til Vísir etter å ha avgitt sin stemme i Reykjavík

De første valgresultatene er ventet å komme 22 islandsk tid, midnatt norsk tid, rett etter at valglokalene rundt omkring i landet stenger.

BANANKASTERE: Hundrevis av demonstranter hadde møtt opp utenfor Alltinget i april for å vise sin misnøyde med skatteparadis-avsløringene. Foto: Helge Mikalsen , VG

Hackere og aktivister



Piratpartiet ble etablert i 2012 av hackere og aktivister, og går inn for full offentlig åpenhet, individuell frihet, reform av offentlige organer og kamp mot korrupsjon.

Partiprogrammet som helhet er fortsatt noe uklart, men de er klare på at de ønsker obligatorisk seksualundervisning i barneskolen, en human narkotikapolitikk og en minstelønn.

Hvilke standpunkter Birgitta Jónsdóttir og resten av partimedlemmene holder om helse, skole, økonomi og utenrikspolitikk er fortsatt noe uklart. De nektet å inngå et samarbeid med de sittende regjeringspartiene, og har pekt seg ut tre andre partier de ønsker å danne koalisjon med.

Partiet fikk 5,2 prosent av stemmene i 2013-valget, og har tre representanter i nasjonalforsamlingen (Alltinget).