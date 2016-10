Krevende koalisjonsforhandlinger på Island

Ingen av blokkene sikret seg rent flertall i lørdagens valg på Island. Dermed går det mot krevende regjeringsforhandlinger.

Den islandske presidenten vil søndag be Selvstendighetspartiet om å forsøke å danne ny regjering. Partiet fikk 29 prosent av stemmene i lørdagens valg.

Islands statsminister Sigurdur Ingi Jóhannsson leverte søndag sin avskjedssøknad.

– Dette er i henhold til Grunnloven. Det å levere inn min oppsigelse, og så bli bedt om å fortsette som statsminister fram til en ny regjering er dannet, sa Johannsson på en pressekonferanse.

Den sittende regjeringskoalisjonen med Fremskrittspartiet og Selvstendighetspartiet sikret 29 av Alltingets i alt 63 plasser i lørdagens valg. Det er ni færre enn ved forrige valg.

Det er forventet at president Gudni Johannesson nå vil be sittende finansminister Bjarni Benediktsson fra Selvstendighetspartiet om å forsøke å danne ny regjering.

Uklart

Arnar Pall Hauksson, som er reporter i islandsk radio, sier lørdagens valg hadde mange vinnere og mange tapere, men at bildet er svært uklart.

– Det blir ikke noen fireparts-venstreregjering. Og det betyr egentlig at det ikke er så stor sjanse for at piratene havner i regjering, sier han til NRK.

Selvstendighetspartiet fikk 29 prosent av stemmene, noe som sikret 21 mandater på Alltinget.

– Problemet er at det er ikke så lett å se hvem de skal begynne å samarbeide med, sier Hauksson.

Blant mulige samarbeidspartnere er Fornyelsespartiet, som fikk sju mandater. Fornyelsespartiet ble dannet av utbrytere fra Selvstendighetspartiet tidligere i år.

Mangler fem

Mange trodde at Piratpartiet ville få rundt 20 prosents oppslutning basert på de gode meningsmålingene. Men da opptellingen etter lørdagens valg var avsluttet søndag, viste det seg at partiet måtte nøye seg med 14,5 prosents oppslutning og ti av Alltingets plasser.

På forhånd hadde Piratpartiet drøftet et regjeringssamarbeid med to partier på venstresiden og ett sentrumsparti, men firepartikoalisjonen mangler fem plasser i Alltinget til å få rent flertall.

Til tross for at Piratpartiet gjorde det langt dårligere enn meningsmålingene tilsa, uttrykker partileder Birgitta Jónsdottir stor glede over resultatet.

– Vi er veldig fornøyd. Uansett hva som skjer, har vi skapt en bølge av endring i det islandske samfunnet. Resultatene er kjempebra, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Valgdeltakelsen

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Akureyri, Gretar Eytorsson, sier Piratpartiet gjorde det dårligere på valgdagen enn forventet fordi det ikke var nok unge som stemte.

– Det som var forventet skjedde. De unge velgerne møtte ikke opp, sier Eytorsson.

– Det var mest sannsynlig den største grunnen til at de tapte. Men la oss ikke glemme at de er et mye større parti nå, fortsetter han.

Frammøtet i lørdagens valg var 79,2 prosent, noe som er historisk lavt på Island.