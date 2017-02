Islands president måtte avklare pizza-standpunkt

Islands president Gudni Jóhannesson skapte voldsomme bølger på sosiale medier etter å ha sagt at han ville forby ananas-pizza. Nå har han moderert seg.

– Jeg liker ananas, bare ikke på pizza. Jeg har ikke makt til å lage lover som forbyr folk å ha ananas på pizzaen sin. Jeg er glad for at jeg ikke har makt til det. Presidenter bør ikke ha ubegrenset makt, slår Jóhannesson fast i et innlegg på Facebook.

ANTI-ANANAS: Islands president Gudni Jóhannesson var nær ved å lage politikk av ananas på pizza, men nå modererer han seg. Her under en pressekonferanse i Reykjavik i november. Foto: Geirix , Reuters / NTB Scanpix

Avklaringen kommer etter at Jóhannesson både ble hyllet og refset i sosiale medier for sine sterke pizzameninger. Saken startet ifølge The Guardian i forrige uke, da presidenten besøkte en skoleklasse i Aukureyri.

Han sa til elevene at favorittfotballaget var Manchester United og at han var «fundamentalt imot» ananas på pizza. Så gikk presidenten enda lenger, og sa at dersom han kunne, ville han forby den tropiske frukten helt på pizzaer.

Nå er tonen langt mildere.

– Jeg ville ikke hatt denne jobben dersom jeg kunne vedta lover som forbyr ting jeg ikke liker. Jeg vil ikke bo i et sånt land. Når det gjelder pizza anbefaler jeg sjømat, skriver presidenten.