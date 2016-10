Brakvalg for piratene på Island

Piratpartiet har gjort et brakvalg på Island, noe som kan føre til at landet får en koalisjonsregjering fra venstresiden.

En valgdagsmåling utført for kringkasteren RÚV viste rett etter midnatt at Piratpartiet ville få 12 av 63 medlemmer i det islandske Alltinget.

To timer senere viser foreløpige resultater at partiet er nede i 9 representanter og en oppslutning på 13,5 prosent. Rundt en firedel av stemmene var da telt opp.

Fakta om Piratpartiet på Island * Grunnlagt 24. november 2012 av aktivister og andre som sto utenfor de etablerte partiene. * Har tre representanter i nasjonalforsamlingen Alltinget: Birgitta Jonsdottir, Helgi Hrafn Gunnarsson og Asta Gudrun Helgadottir. * Fronter blant annet menneskerettigheter, ytringsfrihet, gjennomsiktighet og direkte demokrati. * Fikk 5,2 prosent av stemmene under valget i 2013. Islands mest populære parti på alle nasjonale meningsmålinger det siste året. (Kilde: Piratar.is, Wikipedia) (©NTB)

Islendingene er lei: Piratpartiet på regjeringstokt

Norsk pirat på valgvake

Tale Haukbjørk Østrådal, som er leder for de norske piratene og befinner seg på valgvake i et brygghus på brygga i Reykjavik, sier til NTB at de håper på så mange som 15 seter når alle stemmene er telt opp. Hun er henrykt over resultatet så langt, og melder om vanvittig god stemning i valgvaken.

– Det viser at det er flere enn oss i piratbevegelsen som ønsker oss en bedre verden med et mer fungerende demokrati, mer åpenhet og mer tilgjengelig informasjon, sier Østrådal.

– Vi som bevegelse er styrket også internasjonalt. Dette viser at det vi driver med ikke bare er idealisme og utopi, sier hun. Den norske piraten er også optimistisk på Norges vegne.

Startet av aktivister

– Om folk er lei av å leve i denne uroen vi har hatt her på Island, hvor du aldri vet hva morgendagen bringer, bør man stemme på piratene, sa Piratpartiets leder på Island, Birgitta Jónsdottir, tidligere på valgdagen.

Piratpartiet har fått stadig sterkere oppslutning blant islendinger de siste årene. Det ble opprettet i 2012 av aktivister og andre som sto utenfor de etablerte partiene, og fronter blant annet menneskerettigheter, ytringsfrihet, gjennomsiktighet og direkte demokrati.

Piratene har i dag tre seter på Alltinget og kan ende opp med minst tre ganger så mange representanter etter lørdagens valg. Det kan gi partiet plass i en mulig koalisjonsregjering til venstre for dagens regjering. Aldri før i verdenshistorien har et piratparti vært med på å danne regjering.

