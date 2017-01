Birna-drapet på Island: Dette er de ubesvarte spørsmålene

Når, hvordan og hvorfor ble Birna Brjánsdóttir (20) drept? Det er de sentrale spørsmålene som politiet nå jakter svar på.

Drapet på den unge kvinnen har rystet islendingene. Det er også sjokk og sorg på Grønland, etter at to grønlandske fiskere ble pågrepet og siktet for drapet.

Politiet mistenker at den unge kvinnen ble drept i den røde leiebilen til de to siktede, før hun deretter ble kastet på havet og skylt i land. Søndag ble hun funnet død på en øde strand sør for Reykjavik.

Bakgrunn: Birna (20) funnet død etter åtte dager

Årsaken er at politiet har funnet blodspor etter 20-åringen i bilen, som også skal ha blitt forsøkt rengjort før den ble levert tilbake til utleiebyrået, skriver Iceland Magazine.

Begge mennene nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Her er noen av de ubesvarte spørsmålene:

DØD: 20 år gamle Birna Brjánsdóttir ble funnet død på Island søndag. Foto: AFP

• Når ble hun drept? Politiet mener at hun ble drept i den røde leiebilen, men har ikke bekreftet noe tidspunkt. Den siste sikre observasjonen er i Reykjavik sentrum klokken 05.25 natt til lørdag.

Ved 06-tiden ble den røde bilen fanget opp på overvåkningskameraer ved en golfbane. Ifølge Iceland Magazine skal sjåføren da «ha oppført seg merkelig».

Klokken 06.10 ble bilen parkert ved tråleren hvor de drapssiktede jobbet. En overvåkningsvideo fra havnen viser at de to mennene snakker sammen i bilen før den ene går ombord i båten.

Ved 07-tiden kjører den andre vekk og kommer ikke tilbake før ved 11.30-tiden. Søndag ettermiddag drar tråleren ut på havet.

• Hvor ble hun dumpet? Politiet bekrefter at de mener den døde kroppen ikke ble dumpet i havet fra en båt, men fra land.

Politiet har tidligere sagt til VG at den røde leiebilen har blitt kjørt 300 kilometer, og at de nå jobber med å kartlegge bevegelsene. Leiebilen hadde flere skader som tyder på at den har kjørt i ulendt terreng.

I tillegg jobber politiet med å finne sannsynlige steder basert på havstrømmene i området.

• Hvordan ble hun drept? Politiet har ikke bekreftet noen dødsårsak. I bilen ble det funnet blod, men det er ikke funnet noe drapsvåpen.

• Hvorfor ble hun drept? Politiet sier at Birna ikke kjente de siktede eller hadde noen kontakt med mennene før hun forlot utestedet. Om hun ble med inn i bilen frivillig eller om det var mot hennes vilje, er også et ubesvart spørsmål.

• Hvor er mobiltelefonen? Den siste signalet fra mobilen til Birna er sporet til byen Hafnarfjörður, like ved havnen der tråleren til de drapssiktede lå. Kort tid etter klokken 05.50 natt til lørdag ble telefonen skrudd av manuelt.

• Hva forklarer de drapssiktede? De to mennene skal ha blitt gjort kjent med at blodet er funnet i bilen, men ikke at Birna er funnet død. Det er natt til tirsdag uklart om de to har vært inne til formelt avhør.