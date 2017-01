Birna (20) har vært savnet siden lørdag – her ble hun sist sett

Overvåkningskameraet fra Reykjavik sentrum er den siste sikre observasjonen islandske Birna Brjánsdóttir (20) som forsvant natt til lørdag.

Nå etterlyser politiet en rød Kia Rio som de mistenker at kan settes i sammenheng med forsvinningen.

Fredag festet Brjánsdóttir på nattklubben Húrra sammen med flere venner. Siden har ingen sett henne.

Kan ha blitt kjørt



Den siste sikre observasjonen er fra overvåkningskameraet som politiet nå har frigitt bilder fra. De viser 20-åringen gående langs gaten Laugavegur klokken 05.25, en snau halvtime etter at hun hadde sagt farvel til vennene sine.

ETTERLYSER DENNE: Politiet jakter nå sjåføren av denne bilen. Foto: , POLITIET

Ifølge Iceland Magazine viser teledata at mobiltelefonen hennes deretter begynte å bevere seg raskt, trolig med bil.

Det siste telesignalet er klokken 05.50 i Hafnarfjörður, drøye 17 kilometer fra stedet hvor hun sist ble sett. Ifølge avisen har politiet bekreftet at telefonen ble slått av manuelt – og ikke gikk tom for strøm.

Den røde Kia Rioen ble observert av det samme overvåkningskameraet som Brjánsdóttir, omtrent samtidig.

– Vi ber sjåføren ta kontakt med politiet, skriver politiet i en pressemelding.

Ifølge Iceland Review påpeker politiet at sjåføren ikke er en mistenkt, men kan ha informasjon om forsvinningen.

VAR UTE MED VENNER: Birna Brjánsdóttir har langt rødlig hår og er cirka 170 centimeter høy. Foto: , Politiet

Skal ha funnet sko



Samtidig ber de alle som bor i det aktuelle området i Reykjavik om å sjekke eiendommene sine for spor.

Brjánsdóttir er cirka 170 høy og har langt, rødlig hår. Hun var iført svarte olabukser, lysegrå genser, en svart fleecejakke og sko av typen Dr. Martens.

Ifølge Iceland Magazine skal politiet ha funnet to svarte Dr. Martens-sko, like de 20-åringen hadde på seg, i nærheten av havnen.



Ifølge avisen mistenker politiet at skoene kan ha blitt plantet på stedet.

Iceland Review skriver at politiet tror Brjánsdóttir var på vei hjem da hun gikk nedover Laugavegur. De undersøker imidlertid muligheten for at hun kan ha planlagt å møte noen.