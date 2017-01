Birna (20) fortsatt savnet på Island - to menn mistenkt for drap

I seks dager har islandske Birna Brjánsdóttir (20) vært savnet. Nå er to menn varetektsfengslet, mistenkt for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Den siste observasjonen av Brjánsdóttir ble gjort i gaten Laugavegur på Reykjavik natt til lørdag sist uke. Hun forsvant etter å ha forlatt en nattklubb i byen, der hun hadde festet med venner.

Onsdag ble tre menn som jobber på det grønlandske fiskefartøyet Polar Nanoq pågrepet av politiet, mistenkt for å ha en tilknytning til forsvinningen av 20-åringen.

En lokal domstol i Reykjavik besluttet torsdag å varetektsfengsle to av de tre mennene. De to er varetektsfengslet i to uker, mistenkt for drap, ifølge avisen Vísir.

Begge nekter å ha noe med forsvinningen å gjøre, skriver Iceland Monitor.

Den tredje som ble pågrepet, er løslatt etter avhør. Politiet har så langt ikke besluttet hvorvidt også han skal fremstilles for varetekt, skriver Iceland Monitor.

SAVNET: Politiet tror Birna Brjánsdóttir (20) var på vei hjem da dette bildet ble tatt natt til lørdag. Siden har ingen sett henne. Foto: POLITIET I REYKJAVIK

– Henger sammen

Torsdag ble også en fjerde person tilhørende Polar Nanoq pågrepet etter at politiet fant store mengder hasj på det grønlandske fiskefartøyet, skriver Iceland Magazine.

På spørsmål fra avisen Morgunblaðið om det er en sammenheng mellom forsvinningen av Brjánsdóttir og narkotikaen som ble funnet på fartøyet, svarer politibetjent Einar Guðberg Jónsson:

– Alt dette henger sammen.

Selskapet Polar Seafood, som eier fiskefartøyet, skriver i en uttalelse gjengitt på Iceland Magazine at det bare er de tre første pågrepne som knyttes til forsvinningen av Brjánsdóttir.

RØD KIA: Denne bilen ble observert av et overvåkingskamera i samme område som den savnede kvinnen, omtrent samtidig. FOTO: POLITIET

Rød bil

Det grønlandske fiskefartøyet lå i havn Hafnarfjörður, rundt to mil fra Reykjavik, da 20-åringen forsvant lørdag morgen.

Ifølge Iceland Magazine viser teledata at det ble fanget opp signaler fra mobiltelefonen til 20-åringen i Hafnarfjörður klokken 5.50 natt til lørdag, en snau halvtime etter at hun ble fanget opp av et overvåkingskamera i Reykjavik sentrum.

I nærheten av der telefonsignalet ble fanget opp, ble det også funnet et par sko lik de Brjánsdóttir hadde på seg da hun forsvant. Politiet har imidlertid ikke utelukket at skoene kan ha vært plantet på stedet.

Det samme overvåkingskameraet som fanget opp 20-åringen i Reykjavik, observerte også en rød bil av typen Kia Rio omtrent samtidig. Signaler fra 20-åringens mobiltelefon tyder på at hun eller telefonen hennes gikk inn i en bil en gang mellom klokken 5.25 og 5.30, ifølge Iceland Magazine.

Politiet avslørte torsdag at de tror at bilen, som var leid av mannskap på Polar Nanoq, har vært åsted for en alvorlig eller voldelig handling, skriver Iceland Magazine.