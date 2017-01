Birna (20) fortsatt savnet på Island: Har funnet blod i bil

Det har gått en uke siden Birna Brjánsdóttir sist ble sett. Nå bekrefter politiet at de har funnet blod i bilen til en av de to politiet mener står bak forsvinningen.

20-åringen hadde vært ute på byen venner og ble sist ble sett i gaten Laugavegur i Reykjavik lørdag for en uke siden. I går kveld kunne politiet melde om et mulig gjennombrudd i saken: Blod som er funnet i bilen til en av de to som er mistenkt for å stå bak forsvinningen.

Dette bekreftes av politioverbetjent Einar Jónsson Guðberg til avisen Morgunbladid.

Politiet vil ikke kommentere hvor i bilen blodet er funnet.

BAKGRUNN: Birna (20) har vært savnet siden lørdag

Tre menn som alle jobber på det grønlandske fiskefartøyet Polar nanoq er pågrepet i saken. Fiskefartøyet lå i navn i Hafnarfjörður, rundt to mil fra Reykjavik, da 20-åringen forsvant lørdag morgen.

Ifølge Iceland Magazine viser teledata at det ble fanget opp signaler fra mobiltelefonen til 20-åringen i Hafnarfjörður klokken 5.50 natt til lørdag, en snau halvtime etter at hun ble fanget opp av et overvåkingskamera i Reykjavik sentrum.

I nærheten av der telefonsignalet ble fanget opp, ble det også funnet et par sko lik de Brjánsdóttir hadde på seg da hun forsvant. Politiet har imidlertid ikke utelukket at skoene kan ha vært plantet på stedet.

To av mennene ble i går varetektsfengslet i to uker, mistenkt for drap. Begge nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Den tredje pågrepne mannen, er løslatt etter avhør, meldte Iceland Monitor.

Samtidig ber politiet fortsatt om at vitner som kan ha sett noe, skal melde seg. I går kveld ba politiet sjåføren av en hvit bil om å ta kontakt. Sjåføren er ikke mistenkt for å være involvert i forsvinningen, men har oppholdt seg i et område på et tidspunkt som gjør at vedkommende kan sitte på verdifull informasjon.