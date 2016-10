VG ved fronten i Irak: – IS kjemper til døden

BASHIQA-FJELLENE (VG) På fremrykkingen mot Mosul møter kurdiske soldater IS-krigere som kjemper til døden for å drepe flest mulig.

I det solen titter opp over fjellene i overkant av byen Bashiqa, rykker Zeravani-divisjonen innen den kurdiske Peshmerga styrken frem. Pansrede biler med mitraljøser og armerte personellkjøretøy snirkler seg nedover dalføret.

For å kunne ta IS-bastionen Mosul, må terrorhæren først fordrives fra Bashiqa. Men mellom troppene og Bashiqa ligger ti små landsbyer. Husene der er forlatt, innbyggerne for lengst drevet på flukt.

Men disse byggene skjuler en dødelig fiende, som viser seg når flere runder med artillerigranater slår ned nær konvoien, og det så kommer sporadisk ild fra snikskyttere.

– IS har kjempet mye hardere enn vi var forberedt på. De ser dette som sin siste sjanse, så de kjemper til døden, forklarer oberst Omar Moluwd (54), som har vært i Peshmerga-styrken siden 1980.

RYKKER FRAM: Konvoien med peshmergasoldater setter i gang offensiven mot Bashiqa, for å rykke ett skritt nærmere Mosul. Foto: Harald Henden , VG

Fikk følge konvoien



Etter å ha overnattet ved Peshmergaens hovedkvarter i fjellene, får VG følge konvoien han er med på å lede. Klokken fem samler troppene seg på en slette, ved sekstiden settes angrepet i gang.

Se video fra fronten nederst i saken

Da VG besøkte denne frontlinjen i juli, på et tidspunkt da soldatene holdt stand langs høydedraget over dalføret som leder til Mosul, var Peshmerga sikre på at de ville kunne fordrive IS på to-tre dager. De håpet en stormoffensiv ville være nok til å sende dem på flukt til IS-hovedstaden Raqqa i Syria.

Les også: Svensk fotograf truffet av to skudd fra IS

FIKK FØLGE KONVOIEN: VG fikk tillatelse til å følge med de kurdiske soldatene i egen bil, i bakkerste rekke. Foto: Harald Henden , VG

Men hver eneste lille landsby er blitt en mulig dødsfelle, og IS viser ingen tegn til å rømme.

– Vi så det da vi tok landsbyen Tarjala tidligere i offensiven. Det var 23 IS-krigere der, og alle kjempet til de ble drept. Seks av dem var nesten svimeslått etter en granat, og vi signaliserte til dem at de ville bli spart om de overga seg. Men de begynte å skyte igjen med en gang de klarte å holde i sine våpen, sier Moluwd.

IS har endret taktikk



Til tross for den harde motstanden, er Peshmerga like seierssikre som før. Siden juli er tidsplanen for operasjonen utvidet til syv dager, og tre dager etter at denne delen av angrepet ble iverksatt, er Moluwd fornøyd med innsatsen.

– Vi kjemper med alt vi har, og er overbevist om at vi vil vinne, sier han.

INNKOMMENDE ILD: Peshmerga-styrkene rykker frem uten å sikre sine bakre linjer godt nok. Dermed kommer de under overraskende angrep fra små lommer av IS-krigere. Foto: Harald Henden , VG

Blant soldatene humper løytnant Khorshid Siarny (44) rundt med stokk og et bein som aldri blir som det var, omtrent på dagen to år etter at han ble skadet i kamp mot IS ved Mosuldammen.

– Mye har endret seg siden det. Vi har fått trening av koalisjonen, og vi har mye bedre våpen. Men IS er også bedre taktisk og har fått mer kamperfaring, sier han.

Siarny skal ikke kjempe selv. Han har møtt opp for å ønske sine venner lykke til, selv om han bedyrer at han stadig ber om å bli satt til fronttjeneste igjen.

– Den største faren er at IS er mer desperate enn noensinne, og det gjør dem farlige. I går fant vi fire IS-krigere som var blitt skutt av sine egne, trolig fordi de hadde forsøkt å rømme, sier den erfarne soldaten.

VG i flyktningleir i Irak: Rømmer fra IS – skilles fra familien

IS-SNIKSKYTTERE: De kurdiske soldatene skyter granater mot en bygning hvor IS soldater oppholder seg. Foto: Harald Henden , VG

Sender ut biler med eksplosiver



Ett av de viktigste våpnene Peshmerga-styrkene har fått utlevert er antistridsvogn-raketter, som kan brukes til skyte mot lastebilene med eksplosiver IS har sendt ut. Det blir tydelig da et enormt smell kommer fra førstelinjen i konvoien, omtrent tre kilometer fra der VG fulgte kampene fra et lite høydedrag.

Lyden følges av tykk, svart røyk som ses på lang avstand. Det spraker i en radiosender, og beskjeden om at en lastebil på vei mot konvoien med dødelig last er «tatt ut».

Fra dette høydedraget, der Peshmerga-styrkene allerede dagen i forveien hadde gravd en stor skyttergrav, blir en svakhet i Peshmergaens taktikk avslørt: Mens hovedtyngden i konvoien har rast videre, er en klynge med hus blitt stående uten å ha blitt sjekket.

Snikskyttere i forlatte hus



Fra disse husene kommer det granater og enkeltskudd fra snikskyttere. To soldater fraktes tilbake, med lettere skader. Azad Saaed (37) har et blødende sår i pannen, der en snikskytters kule sneiet ham. Aras Ahmad Sharif (21) er rammet av en splint fra et annet enkelt våpen IS besitter: En drone som kan slippe granater.

SNIKSKYTTER SNEIET PANNEN: Azad Saaed (37) får bandasje etter at en snikskytters kule sneiet pannen på ham. Foto: Harald Henden , VG

Likevel vil de raskt tilbake til kampene. Saaed rister oppgitt på hodet over at han må til feltsykehuset for en grundigere sjekk, mens Sharif klareres og drar rett tilbake til frontlinjen. De svare det samme da VG spør om de ikke er blitt skremt av å bli såret:

– Vi kan ikke la oss skremme fra å kjempe videre, for våre venner er fremdeles i kamp med fienden.

MED IS I SIKTE: Peshmerga-soldatene bruker kikkert for å sjekke om de har truffet huset der én eller flere snikskyttere fra IS har forskanset seg. Foto: Harald Henden , VG

I kjølvannet av konvoien følger bulldosere og gravemaskiner. Langs hele fronten graver Peshmergaen skyttergraver med fem hundre meters mellomrom, i tilfelle de blir tvunget til retrett.

Nye grenser



I IRAK: Nilas Johnsen og Harald Henden

Men det er ikke den eneste grunnen. Det er fortsatt uavklart hva som skal skje med Mosul og omegn dersom IS drives på flukt. Den irakiske regjeringen i Baghdad er langt fra enig med regionsregjeringen i de selvstyrte kurdiske områdene. Skyttergravene kan raskt bli til fremtidige grenser, forklarer oberst Moluwd.

– Det vil bli forhandlinger, men vi ønsker å befeste noen områder. Vi skal ikke ta kontroll over arabiske landsbyer der innbyggerne er muslimer, uavhengig av om de er sunni- eller sjiamuslimer. Jeg vil ikke kaste bort én eneste kule på de områdene, sier han.

– Men vi skal slåss til siste bloddråpe for alle kurdiske områder. Når det gjelder landsbyer der innbyggerne er kristne eller jesidier, så mener vi at befolkningen selv må få velge. De vet jo at vi kurdere ikke har forfulgt dem.

BESKYTTER ØRENE: Lyden er øredøvende når alt av tilgjengelig skyts prøver å slå ned et IS-angrep. Foto: Harald Henden , VG

Mens peshmergaen rykker fram fra nordøst, angriper den irakiske hæren og sjiamuslimske militser fra sørvest. De er ikke enig om så mye annet enn at IS er deres felles fiende, forklarer Mowlud.

– Akkurat nå trenger de oss, men i morgen kan de finne på å ville drepe oss. Etter alle angrepene araberne har utført mot oss kurdere, så vil jeg aldri stole på dem, sier han.

Fasit etter søndagens kamper er følgende, får VG opplyst fra Peshmergaens hovedkvarter: Åtte av de ti landsbyene er omringet. Åtte biler med «selvmordssjåfører» er eksplodert, samt tre på motorsykkel. Fem kommandanter i IS er blant et høyt antall drepte IS-krigere. Egne tapstall vil de ikke oppgi.