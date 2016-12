USA tror IS-leder Abu Bakr al-Baghdadier isolert

Amerikanske myndigheter tror fortsatt at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er i live, men at han blir stadig mer isolert etter at flere andre toppledere i ekstremistgruppen er drept.

Fakta om Abu Bakr al-Baghdadi * Lederen for ekstremistgruppa IS. Kaller seg «kalif» over verdens muslimer. * Skal være født 28. juli 1971 i Samarra i Irak under navnet Ibrahim al-Badri al-Samarrai. * Satt i amerikansk fangenskap under Irak-krigen. * Sluttet seg til opprørsgrupper og steg i gradene gjennom 2000-tallet. * Ble i 2010 leder for Islamsk stat i Irak (ISI), også kalt al-Qaida i Irak (AQI). Al-Qaida tok senere avstand fra IS på grunn av gruppas overdrevne voldsbruk. * Da ISI ekspanderte til Syria i 2013, tok den navnet ISIL (Den islamske staten i Irak og Levanten). Da Baghdadi i juni 2014 erklærte seg som «kalif Ibrahim», forkortet gruppen navnet til Den islamske staten (IS). * Han gir sjelden livstegn fra seg, og det har en rekke ganger vært rapportert at han skal være skadd eller drept. *USA har utlovet en dusør til på 217 millioner kroner for informasjon som kan føre til hans pågripelse. Kilde: NTB

– Han sliter med å finne rådgivere og fortrolige å snakke med fordi flere av dem ikke er blant oss, sier Pentagon-talsmann Peter Cook i et intervju med CNN.

Al-Baghdadi gir sjelden livstegn fra seg, men slapp i forrige måned et lydklipp hvor han ber tilhengerne om å forsvare den irakiske byen Mosul, hvor han i 2014 erklærte sitt «kalifat». Det er uklart om Baghdadi befinner seg i byen.

– Vi tror at Baghdadi er i live og at han fortsatt leder IS, og vi gjør selvsagt alt vi kan for å spore bevegelsene hans, sier Cook.

I midten av desember økte USA dusøren for informasjon som kan lede til Baghdadi fra 86 millioner kroner til 215 millioner kroner.

– Selvsagt vil vi benytte enhver mulighet til å gi ham den straffen han fortjener, sier Cook.

Ifølge et offisielt irakisk dokument ble Baghdadi født i Samarra i 1971. Han sluttet seg til opprøret som brøt ut etter Irak-krigen og har sittet i fangenskap i et amerikansk militærfengsel.

(NTB)