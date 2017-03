USA-ledet bombeangrep skal ha truffet syrisk skole - minst 33 meldes drept

Et luftangrep fra den amerikanskledede koalisjonen mot IS skal tirsdag ha truffet en skole i Syria, melder en observatørgruppe. Minst 33 skal være drept.

Angrepet skal ha skjedd tirsdag morgen, og arbeidet med å hente ofrene ut av bygningsrestene pågikk fortsatt ett døgn senere.

Bygningen ligger sør for byen al-Mansoura i Raqqa-provinsen nord i landet, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Byen er kontrollert av ekstremistgruppa IS.

– Vi kan bekrefte at 33 mennesker ble drept. De var fordrevne sivile fra Raqqa, Aleppo og Homs, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman.

To hentet ut i live



Skolen som ble rammet er tilholdssted for nesten 50 fordrevne familier, hevder aktivistgruppen «Raqqa slaktes i stillhet», som også melder om angrepet.

– De har jobbet med å hente døde ut av ruinene helt til nå. Bare to er hentet ut i live, legger Abdulrahman til.

SOHR baserer seg på informasjon fra et nettverk av kilder i ulike deler av Syria.

Meldingen om angrepet kommer mindre enn en uke etter at USA ble anklaget for å ha bombet en moské og drepte nærmere 50 mennesker i Aleppo-provinsen. Det amerikanske militæret nektet for at dette angrepet rammet moskeen.

Tidligere i mars hevdet den amerikanskledede koalisjonen at 220 sivile har blitt drept uintendert. Aktivistgrupper mener tallet er mye høyere.