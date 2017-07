Tysk 16-åring fanget etter å ha levd med IS: – Jeg vil bare hjem

Ett år etter at hun ble meldt savnet fra hjembyen nær Dresden, ble Linda Wenzel funnet og arrestert i en tunnel med våpen og eksplosiver i den utbombede gamlebyen i Mosul.

Denne uken har tyske myndigheter bekreftet at det er den 16 år gamle Linda Wenzel, som rømte fra den lille byen Pulsnitz i nærheten av Dresden i juli i fjor, skriver The Guardian.

Den tyske 16-åringen sitter i irakiske styrkers varetekt etter at hun i forrige uke ble funnet i ruinene i landets nest største by – Mosul – som i tre år har vært okkupert av IS.

Hun var en av flere vestlige IS-kvinner som ble funnet i en tunnel bak en barrikade av våpen og eksplosiver og arrestert av irakiske styrker.

Vil bort fra alt

Den tyske jenta sier nå at hun angrer på at hun sluttet seg til terrororganisasjonen og at hun vil hjem til familien i Tyskland.

– Jeg vil bare komme meg bort herfra, bort fra krigen, bort fra våpnene, bort fra alt bråket, sier 16-åringen i et intervju med Süddeutsche Zeitung.

De møter henne på en sykestue i en militærleir i Bagdad. Hun sitter på en metallstol og blir sjekket av amerikanske sanitetssoldater. Hele tiden er hun voktet av en irakisk soldat.

De sier at hun er lettere skadet. Et skuddsår i venstre lår og en skade på det høyre kneet. Antakelig fikk hun skadene fra splinter da en rakett ble skutt fra et helikopter, skriver avisen. Hun sier at det går bra med henne.

ARRESTERES: En kvinne som ble funnet i ruinene etter at IS ble drevet bort fra gamlebyen i Mosul, arresteres. Hun skal være den 16 år gamle tyske jenta Linda Wenzel. Foto: Skjermdump/Facebook

Hun forteller også at hun har sittet fanget i en kjeller like ved Tigris, elven som renner gjennom den historiske byen.

Ifølge Süddeutsche Zeitung skal hun være en av fire tyske kvinner som er blitt arrestert i Mosul den siste tiden.

Var en flink elev

Wenzel har vært savnet siden 1. juli 2016. Etter at hun ikke kom hjem fra en helg hos en venninne, fant politiet kvitteringer for flybilletter fra Dresden til Frankfurt og fra Frankfurt til Istanbul, skriver The Guardian.

Jenta, som er en av hundrevis av unge tyskere som har reist og knyttet seg til IS, skal ha fått informasjon om organisasjonen gjennom sosiale medier og konvertert til Islam.

Süddeutsche Zeitung skriver at Wenzel blir beskrevet som en flink elev på skolen og at hun ble radikalisert i det stille.

Dersom hun blir værende og dømt i Irak, risikerer hun mange år i fengsel, skriver avisen. Hvis hun blir utlevert, blir hun også straffeforfulgt i Tyskland.

Det er det hun ønsker nå – å bli utlevert og samarbeide med myndighetene.

Tyske myndigheter bekrefter at de har etterforsket en tenåringsjente, som ble meldt savnet fra Pulsnitz sommeren 2016, for at hun skal ha hatt kontakt med IS og for å planlegge et terrorangrep.

Tenåringen skal først ha reist til Tyrkia med et mål om å komme til Irak eller Syria. Deretter skal tyske myndigheter ha mistet sporet av henne, skriver The Guardian.

Ikke nye livstegn fra nordmenn

I fra Norge er det i alt 100 personer som har reist og tilknyttet seg IS i Syria og Irak. Av dem er 40 blitt drept, 40 har kommet tilbake til Norge, og 20 personer er igjen i området.

Ifølge seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, har det ikke kommet nye livstegn fra nordmenn etter at irakiske styrker tok tilbake Mosul for litt mer enn to uker siden.

– Det siste året har det vært få bevegelser i tallene og denne situasjonen har ikke endret seg etter at Mosul falt. Vi vil påpeke at det er knyttet usikkerhet til disse tallene, sier han til VG.

Omtrent ti av de hundre som har reist fra Norge er kvinner. To av dem, to norsk-somaliske jenter har fått svært mye oppmerksomhet, blant annet i Åsne Seierstads bok «To søstre».

– Er det kommet ny informasjon om de to søstrene?

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, sier Bernsen.