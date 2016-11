Tyrkia og USA uenige om Raqqa-frigjøring

ISTANBUL (VG) Tyrkia mener USA allierer seg med «terrorgrupper» for å fordrive IS fra Raqqa.

Basert på navnene skulle man nesten tro at operasjonene «Eufrats skjold» og «Eufrats vrede» kunne gå hånd i hånd. Begge viser til den kjente elven som renner gjennom Syria og Irak fra sitt utspring i Tyrkia, og begge har Den islamske staten (IS) som sin uttalte hovedfiende.

Men «Eufrats skjold», igangsatt i august av Tyrkia med gjenerobring av grensebyen Jarablus inne i Syria, har et vel så viktig delmål:

Tyrkia har nemlig vært helt klare på at operasjonen også skal fordrive den kurdiske YPG-militsen fra Manbij-provinsen i Syria.

Derfor ser ikke Tyrkia blidt på at det er nettopp YPG som utgjør kjernen i Syrias demokratiske styrker (SDF), som i helgen kunngjorde at de igangsatte operasjonen «Eufrats vrede». Målet er å fordrive IS fra terrorhærens hovedsete Raqqa, med støtte fra den USA-ledede koalisjonen mot IS.

Ulikt syn på kurdisk milits

Nå lekkes detaljer fra et militært toppmøte mellom USAs forsvarsjef general Joseph Dunford, og den tyrkiske stabssjefen general Hulusi Akar. Tyrkia har gjort det klart at de ønsker en rolle i både Raqqa, og i det pågående angrepet på Mosul.

PRESSEKONFERANSE I ØRKENEN: Ledere for Syrian Democratic Forces (SDF) kunngjorde søndag at de vil angripe Raqqa.

Den tyrkiske visestatsministeren Numan Kurtulmuş har fortalt tyrkisk presse at deres syn på å fordrive YPG fra Manbij-provinsen ligger fast, og at USA har fått understreket at de krever at operasjonene mot IS ledes av «legitime stater, ikke væpnede terrororganisasjoner».

En tyrkisk militærkilde forteller avisen Hürriyet at USA og Tyrkia er «uenige om bruk av terroristelementer i kampen mot IS», og understreket at Tyrkia anser YPG som nettopp terrorister, tilnyttet det terrorstemplede kurdiske PKK.

USA GIR STØTTE: Det som skal være en amerikansk soldat nord for Raqqa under oppbyggingen til angrepet nå i helgen. USA støtter opp om de kurdiske styrkene i Syria.

Men USAs forsvarsminister Ash Carter har gitt sin støtte til Raqqa-offensiven, der de som kjemper er helt tydelige på at de ikke ønsker noen tyrkisk innblanding.

– Det er vårt håp at den tyrkiske stat ikke vil blande seg inn i Syrias indre anliggender. Raqqa vil bli frigjort av sine egne sønner, sa en opprørsleder søndag.

Lover Tyrkia en stemme



I en uttalelse det amerikanske forsvarsdepartementet har lagt ut, roser general Dunford den kurdiskdominerte SDF-styrken, men sier også at USA vil samarbeide med Tyrkia om en langsiktig plan for å erobre, holde på og styre Raqqa. Han uttrykker også støtte for den tyrkiske ideen om en «moderat, sunni-arabisk milits».

– Vi har lenge visst at SDF ikke er løsningen for å holde på og styre Raqqa, sier Dunford, og legger til at Tyrkia vil få gi råd om hvilke styrker som er de rette til den oppgaven.

TRENT I TYRKIA: Krigere fra Free Syrian Army på vei mot Jarablus i august. Disse soldatene har fått opptrening og våpen fra Tyrkia.

Det Tyrkia ønsker er at soldater fra Free Syrian Army (FSA), trent opp i Tyrkia, skal få kontrollen over regionen etter at IS er beseiret. FSA har nå kontrollen i Jarablus, og er spydspissen i den tyrkiske operasjonen i Syria.

