WASHINGTON D.C. (VG) Samtidig som USAs utenriksminister Rex Tillerson talte om hvordan IS må destrueres, kom meldingen om at USA har fløyet inn bakkestyrker til Raqqa.

– Politikken til USA er å ødelegge og utslette denne barbariske gruppen. Og det er hva vi skal gjøre, sa USAs utenriksminister Rex Tillerson i sin innledning.

Tillerson samler onsdag utenriksministere fra de 68 landene landene som deltar i den USA-ledede koalisjonen mot IS i Washington D.C.

Samtidig som Tillerson stod på talerstolen, meldte CNN at USA-støttede styrker i Syria starter en stor bakkeoffensiv for å ta tilbake en viktig dam i nærheten IS-hovedsetet Raqqa.

USA skal ha ha fløyet inn soldater til den syriske provinsen slik at de kan delta i en offensiv mot den IS-kontrollerte byen Tabqa, opplyser en USA-støttet milits.

– Jeg anerkjenner at det er mange pressende utfordringer i Midtøsten, men å overvinne IS er USAs største mål i regionen, sa Tillerson.

Brende og Stoltenberg på plass

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg deltar på møtet i USAs hovedstad, det samme gjør utenriksminister Børge Brende (H). VG møtte Brende før han gikk inn i møtet som finner sted i det amerikanske utenriksdepartementet.



– Vi kan forvente oss at det kommer en unison enighet om en akselerering, en ytterligere styrking i kampen mot IS. Vi ser at vi har hatt betydelig fremgang i kampen mot denne terrororganisasjonen som står for grusomheter som vi ikke har sett i nyere tid, sier Brende og fortsetter:

– Mosul er i ferd med å bli tatt tilbake, og vi gjør betydelige fremskritt inne i Syria. Men det må være en helhetlig strategi, ikke bare snakk om militær innsats. Vi må også ha stabiliseringsressurser inn i de områdene man tar tilbake.

Koalisjonen ble dannet av tidligere president Barack Obama, og er et av få initiativ fra den tidligere administrasjonen som Trump har videreført. Han har også beholdt koordinatoren Brett McGurk.