Terrorrammet restaurant har blitt den mest populære i Paris

BERLIN (VG) Restauranten Le petit Cambodge ble hardt rammet av terrorister. Nå er deres spesialitet den mest solgte take-awayretten i Paris.



Den lille fortausrestauranten Le Petit Cambodge ble gjenstand for verdens oppmerksomhet, som en av stedene som ble angrepet av islamistiske terrorister den 13. november 2015.

FAKTA: TERRORANGREPENE I PARIS * Væpnede menn slo til på seks forskjellige steder i Paris om kvelden fredag 13. november 2015. 130 personer ble drept og 351 såret, 98 av dem alvorlig. * 15 gjester ble drept på restauranten Le Petit Cambodge og baren Le Carillon. * Alle gjerningsmennene unntatt én, Salah Abdeslam, ble drept eller sprengte seg selv under aksjonen. (Kilde: NTB)

På denne restauranten og baren Le Carillon vis - a - vis, ble 15 mennesker drept. Det var her IS-soldatene begynte sin morderiske ferd gjennom Paris´gater, som resulterte i at 130 mennesker ble drept.

Et drøyt år etter de grusomme angrepene kan restauranten endelig hygge seg med en god nyhet: Deres spesialitet, en vietnamesisk «Bo Bun», er Paris` mest populære take-away-rett, ifølge The Business Insider, som har hentet tall fra matleverandøren Deliveroo.

Åpnet kafé nummer to



PUSSET OPP: 4 måneder etter terrorangrepet åpnet Le Petit Cambodge igjen, med nye og lysere lokaler. FOTO: REUTERS

Det gikk fire måneder etter terrorangrepene før restauranten, som ligger i Paris´ 10. arrondissement, åpnet igjen. I perioden kafeen var stengt for restaurering, ga den liv til en «lillesøster» : En restaurant med samme navn, i en annen bydel av Paris. Denne har forblitt åpen siden, så nå finnes det to «Le Petit Cambodge» i Frankrikes hovedstad.

I tiden like etter novemberkvelden da radikale islamistene slo til, var det store mobiliseringer blant parisere for å vise at de ikke lot seg kue av terroristene.

Det ble oppfordret til å gå ut og besøke kafeer på kveldene, og å gå på konserter. Le Petit Cambodge er en av stedene som har opplevd en vekst i omsetningen etter angrepene.

Frister det å gjøre som så mange parisere har gjort før deg, og teste denne spesialiteten? «Le Bo Bun Special» er en vietnamesisk kald rett med risnudler, peanøtter, grønnsaker, koriander, kongereker og biter av vårruller. Prisen du må betale på Le Petit Cambodge, er rundt 120 norske kroner.

