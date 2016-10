Terrormistenkt begikk selvmord på cellen: - Total mangel på kontroll

BERLIN (VG) At den terrormistenkte syreren kunne ta sitt eget liv på en totalovervåket celle, vitner om «total mangel på kontroll» i tysk fengsel, mener politikere.

Tyske myndigheter håpet av avhørene av den terrormistenkte 22-årige syreren ville gi verdifull informasjon om terrorgruppen IS. Hans selvmord på cellen onsdag kveld betegnes som en justisskandale.

FAKTA: TERRORMISTENKTE JABER AL-BAKR * 22 år gamle Jaber AL-Bakr ble pågrepet i Leipzig mandag, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep mot en flyplass i Berlin * Politiet hadde da lett etter Al-Bakr helt siden lørdag, da de fant kraftig sprengstoff og en selvmordsvest i leiligheten hans i Chemnitz. * Politiet mener han hadde bånd til ekstremistgruppen IS. * Al-Bakr kom som flykting fra Damaskus i 2015 og fikk innvilget asyl. ( Kilde: NTB)

Den 22 år gamle Jaber Al-Bakr ble pågrepet mandag, noen dager etter politiet fant over en kilo svært kraftig sprengstoff og en selvmordsvest i leiligheten der han oppholdt seg i byen Chemnitz. Han mistenkes for å være en del av den ytterliggående islamistgruppa IS og å ha planlagt et terrorangrep mot en flyplass i Berlin.

Kort tid etter at det onsdag sen kveld ble kjent at den terrormistenkte hadde tatt sitt eget liv på cellen, kom de første sterke reaksjonene i Tyskland.

«En total mangel på kontroll» for myndighetene i Sachsen, kaller politikere den konservative Seeheimer-gruppen i SPD selvmordet.

– Hvis en antatt terrorist under permanent overvåkning begår selvmord, gjør fengselstjenesten i Sachsen noe alvorlig galt», sa Katja Meier, justispolitisk talsmann i De Grønne i Sachsen, på Twitter i natt.

Justismyndighetene i Sachsen betegner selvmordet som «uforklarlig» og sier at den terrormistenkte skal ha vært under konstant overvåkning. Ifølge avisen Bild skal dette likevel ikke ha blitt gjort: Cellen til Al-Bakr skal kun ha blitt sjekket én gang hver time.

– Fiklet med ledninger

Også Al-Bakrs advokat reagerer sterkt på at politiet ikke har passet bedre på at hans klient ikke tok livet av seg. Han kaller det «en rettslig skandale» og sier at fengselssjefen hadde forsikret ham om at den innsatte var under konstant overvåking.

–– Han hadde allerede ødelagt lamper og fiklet med stikkontakter, sier forsvarsadvokaten Alexander Hübner.

Politiet i Sachsen må trolig vente seg kraftig kritikk etter selvmordet, ikke minst fordi Bakr greide å slippe unna da politiet aksjonerte mot en leilighet som ble brukt av Bakr i byen Chemnitz lørdag, der sprengstoffet ble funnet.

De som tilslutt fant den terrormistenkte Al-Bakr og fikk bakbundet han og overleverte han til politiet, var tre syriske flyktninger, tre dager etter etterlysningen.

Torsdag klokken 11 vil politiet holde en pressekonferanse om saken.