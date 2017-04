Tenåring planla å bombe Elton John-konsert

19-åringen forklarte i retten at han var inspirert av terrorgruppen IS.

I en rettssak denne uken innrømmet en 19-åring fra London at han hadde planlagt et bombeangrep i London. Mannen hadde pekt seg ut en Elton John-konsert, Buckingham Palace og Oxford Circus som potensielle mål, skriver The Guardian.

Elton John-konserten som han planla å angripe ble holdt i Hyde Park i London 11. september 2016, på årsdagen for terrorangrepene mot USA.

Mannen sa seg skyldig i å ha undersøkt, planlagt og prøvd å skaffe materiale til hjemmelagde bomber som skulle brukes til angrep i Storbritannia. Dette skal ha skjedd fra april til september i fjor. Han innrømmet også at han var inspirert av terrorgruppen IS.

I retten forklarte 19-åringen at han prøvde å kjøpe våpen, bombevest og eksplosiver på nettet. Han søkte også på nettet for å finne travle steder i London hvor han kunne utføre et dødelig angrep.

19-åringens planer ble avslørt da han chattet med tjenestemenn fra den britiske sikkerhetstjenesten, som utga seg for å være en ekstremist som kunne hjelpe han med å skaffe våpen. Han ble arrestert i sin bolig 8. september i fjor – kun dager før Elton John-konserten i London.

Straffeutmålingen er ennå ikke klar, men dommeren sa i retten at han vil vurdere om 19-åringen skal dømmes til livsvarig fengsel, ifølge The Guardian.

Ifølge BBC vil han få dommen i juni, etter at retten har fått en psykiatrisk rapport.

I fjor ble 19-åringens bror på 24 år dømt til livsvarig fengsel for å ha planlagt å halshugge en blomsterselger eller en politibetjent på Remembrance Sunday i 2014, som er en merkedag hvor Storbritannia hedrer de falne i krig.