Telefonlogger avslører: Brussel-terroristene planla flere angrep

BERLIN (VG) Ett år etter terrorangrepene i Brussel, avslører opptak av samtaler mellom jihadistene at flere angrep var planlagt.

I en ti minutter lang telefonsamtale med en kontaktperson i Syria, snakker de radikaliserte islamistene Najim Laachraoui og Ibrahim El Bakraoui om hvordan de skal gjennomføre angrepet på den belgiske hovedstaden 22. mars 2016.

I lydfiler som politiet nå har delt med belgisk media, snart ett år etter terrorangrepet, fremkommer det at terroristene hadde kontakt med flere som var klare til å angripe, og at tanken var at disse skulle ta over våpnene til Laachraou og El Bakraoui etter de hadde gjennomført selvmordsbombingen på flyplassen i Brussel, ifølge La Libre.

– Forklar ham at en bror vil kontakte han, sa El Bakraoui i opptaket, som ble gjort dagen før han gjennomførte angrepet som rystet hele Europa.

Opptak funnet i søpla

Lydfilene er hentet fra en laptop som politiet fant i en søppelcontainer i Schaerbeek-området av Brussel. Gjerningsmennene bak det grusomme angrepet hadde brukt datamaskinen til å sende opptak av talemeldinger gjennom krypterte tjenester til deres kontakter i Syria, skriver Politico.

– Vi jobber raskt. Jeg lover deg, bror, Allah er mitt vitne, vi hadde mange planer. Vi hadde mange ideer, men vi må jobbe nå, hvis ikke kommer vi til å råtne i en celle, sier El Bakraoui ifølge belgisk presse.

GJERNINGSMANNEN: Ibrahim El Bakraoui ble identifisert som en av de tre terroristene bak Brusselterroren. Nå er opptakene fra samtaler han har matt med Syria før angrepet, offentliggjort. FOTO: AFP



Det var taxisjåføren som kjørte terroristene til flyplassen, som meldte fra til politiet. Han kunne fortelle dem hvor han hadde plukket opp passasjerene, som satte politiet på spor av både deres hovedkvarter og teknisk utstyr som har blitt bevis i saken mot dem.

TERRORANGREPET I BRUSSEL: * 22. mars 2016 opplevde Brussel det dødeligste terrorangrepet i Belgias historie.



* 32 mennesker ble drept. Over 300 såret. * Det ble utløst av to eksplosjoner i avgangshallen på flyplassen Zaventem, fulgt av en eksplosjon ved metrostasjonen Molenbeek. * Gjerningsmennene, to belgiske brødre og en belgier født i Marokko, kobles terrorcellen som sto bak angrepene i Paris i november. * IS tok på seg skylden for angrepene. (Kilde: NTB)

– Kan ikke utsette lenger

I opptakene fremstår det som om terroristene følte seg presset på tid.

– Vi kan ikke utsette lenger. Vi må jobbe så raskt som mulig og vi har bestemt oss for å gjøre det Inchallah i morgen, tirsdag 22. mars, sier Laachraoui ifølge bitene av samtalen som er publisert i DH.

Antageligvis var det pågripelsen av Paris-terroristen Salah Abdesalam i Brussel noen dager tidligere, som gjorde at jihadistene følte seg presset.

– Vi har hatt noen hindringer, noe uplanlagt, du kunne ha hørt om det i nyhetene, sier Laachraoui på telefonen til Syria.