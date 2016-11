Syriske opprørere har startet Raqqa-offensiv

USA-støttede opprørere i Syria har erklært at de har innledet en offensiv for å gjenerobre byen Raqqa fra IS.

Den ytterliggående islamistgruppa inntok byen i 2014 og har gjort Raqqa til hovedstad i sitt såkalte kalifat.

– Det store slaget for å frigjøre Raqqa og områdene rundt har nå begynt, sa opprørstalsmannen Jihan Sheik Ahmed søndag. Samtidig oppfordrer opprørerne alle sivile i Raqqa om å dra fra byen og reise til områder som alt har blitt befridd fra IS.

– Vi har mottatt internasjonale løfter om militærstøtte til Raqqa-operasjonen, ble det opplyst under en pressekonferanse i Ein Issa, drøyt 50 kilometer nord for Raqqa søndag.

Kurdisk milits

Syrias demokratiske styrker (SDF), en opprørsallianse som er dominert av de kurdiske YPG-militsen, skal lede an i offensiven mot byen. De hevder at 30.000 soldater skal delta i operasjonen, som har fått navnet «Euphrates Rage».

Tyrkia ser på YPG som en syrisk gren av PKK-geriljaen, som står både på deres, EUs og USAs liste over terroristorganisasjoner.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tidligere gjort det klart at tyrkerne ikke vil akseptere at kurderne spiller noen rolle i frigjøringen av Raqqa.

Avviser tyrkisk rolle

Tyrkias forsvarsminister antydet i forrige uke at tyrkiske styrker derimot kan bistå i stormløpet mot Raqqa, noe SDF tvert avviser.

Opprørerne hevdet søndag at USA og Tyrkia nå er enige om at Tyrkia og opprørere alliert med dem, ikke skal spille noen rolle under stormløpet mot Raqqa.

– Det er vårt håp at den tyrkiske stat ikke vil blande seg inn i Syrias indre anliggender. Raqqa vil bli frigjort av sine egne sønner, sa en opprørsleder søndag.

Advarte

USAs forsvarsminister Ash Carter hevdet nylig at en slik offensiv var nært forestående, noe som skal ha tatt Pentagon på senga.

– Carters timeplan ligger litt foran det vi har hørt så langt, sa en Pentagon-kilde lørdag.

To andre kilder sa det samme og hevdet at det ikke ville la seg gjøre å forberede en vellykket militæroffensiv mot Raqqa på så kort tid.

En av kildene påpekte at Raqqa er en stor by, som hadde 220.000 innbyggere før IS tok kontroll.

Mosul-offensiv

Offensiven mot Raqqa kommer samtidig med at irakiske regjeringsstyrker forsøker å drive IS ut av storbyen Mosul.

Den offensiven ble innledet 17. oktober, men regjeringsstyrkene har møtt langt sterke motstand enn forventet og har foreløpig bare så vidt krysset bygrensa.