Syria-farere finansierte jihad med norske kredittpenger

Fire unge menn reiste fra Fredrikstad til Syria i 2014 med 400.000 kroner i gjeld, ifølge ny bok.

Pengene fikk de tak i ved systematisk å søke på kreditt i norske banker og kredittselskaper. Blant annet fikk én av dem 158.000 kroner i billån fra Santander. Bilen, en Mercedes-Benz Vito, fraktet ham og kameraten fra Oslo til Tyrkia, før de krysset grensen inn til IS-territoriet.

Opplysningene kommer frem i boken «Fremmedkrigerne» av VG-journalist og forfatter Erlend Ofte Arntsen, som har snakket med flere av Syria-farernes familiemedlemmer, venner og bekjente. I tillegg har han fått tilgang til et omfattende materiale av lydopptak, tekstmeldinger og andre kommunikasjonsmetoder de fire har brukt i tiden før, under og etter Syria-oppholdet, som ble lagt frem under rettssakene mot to av dem.

Trengte penger



Blant de mer sentrale skikkelsene i boken er Abu Edelbijev, Sammiulla Khan (senere Ishaq Ahmed) og Torleif Angel Sanchez Hammer (senere Abdul Hakim Sanchez Hammer).

Edelbijev og Khan planla i juli 2013 sin reise til det krigsherjede landet. I en samtale mellom Khan og en svensk fremmedkriger kalt Ghuraba Syrien Syrien fortalte sistnevnte at man trengte 2000–3000 dollar for å leve godt der nede, mens en annen svenske hadde svart «masse penger, så mye som mulig» til det samme.

Dessuten trengte de penger til selve reisen, og utstyr: Solide klær, sko, soveposer og mobiltelefoner, i tillegg til eventuelle våpen som kunne kjøpes i Syria.

Khan og Edelbijev begynte først med å selge unna eiendeler, men fant etter hvert ut at de også kunne låne penger fra norske kredittselskaper. Ifølge boken var de to i tvil om de kunne låne penger som de visste de ikke ville tilbakebetale, men søkte råd på diverse nettforum for jihadisme.

Svaret: Så lenge långiverne ikke selv var troende muslimer, gikk det greit. Mennene kunne dø med ubetalt gjeld.

Søkte systematisk



I en chattelogg mellom de to, som forfatter Arntsen har fått innsyn i, kommer det frem at de en kveld satt foran sine pc-er og systematisk søkte på kreditt hos alle kredittinstitusjoner de kunne finne. Shell MasterCard, Bank Norwegian, 365 Direkte, Remember, Santander og Ikano Bank er blant dem som nevnes. Flere avviste mennenes søknader, mens noen innvilget dem penger – svar samme dag og ingen spørsmål stilt.

Khan hadde samme år kommet inn som privatist ved et nettgymnas, og søkte stipend og lån fra Lånekassen. Edelbijev begynte på sin side på voksenopplæring, og skrev til kameraten at han fikk 19.000 kroner i stipend, som han kunne ta med ned til Syria.

400.000 i gjeld



Forfatteren har ved hjelp av kredittrapporter kommet frem til at fire av Syria-farerne seg imellom skyldte minst 400.000 kroner til norske kreditorer. For Edelbijevs del løp summen til 210.000 kroner, Khan skyldte 115.000 kroner og en tredje bekjent, tsjetsjeneren Adam Magomadov, hadde 9000 utestående hos en teleoperatør.

Samme metode brukte en Fredrikstad-mann av iransk og kurdisk opprinnelse, da han reiste med tre kamerater i september 2014. Høsten 2015 skyldte han ulike kreditorer 63.000 kroner, ifølge boken. Desember året før ble han meldt drept i Irak.

Banknæringen: – Den kriminelles ansvar



Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge sier til VG at problemstillingen ikke har dukket opp som noe stort problem i bransjen.

– Vi har ikke sett mange tilfeller hvor dette skjer, men det er i uansett fall kriminelt å ta opp lån uten intensjon om å betale tilbake, sier Fåne.

Han legger til at det må være et tillitsforhold mellom banken eller kredittselskapet og den som tar opp lånet.

– Vi er underlagt strenge regler for å sikre at man ikke bidrar til kriminell virksomhet, men det er dessverre ikke sånn at man kan gardere seg 100 prosent mot uærlige og kriminelle hensikter, sier han.

Fåne sammenligner gjerningen med et ran, hvor ransutbyttet går til terrorfinansiering.

– Det er den kriminelle som gjør dette som er den ansvarlige, påpeker han.

I boken tar Arntsen for seg mennenes oppvekst og ungdomsår i Fredrikstad og den mye omtalte Lislebyveien. Totalt 11 menn har reist fra lille Fredrikstad til den syriske borgerkrigen. Fire er meldt døde, ytterligere én er antatt død. Tre er dømt til lengre fengselsstraffer etter å ha returnert, mens de tre siste så langt ikke er straffeforfulgt.