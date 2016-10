Svensk fotograf truffet av to skudd fra IS-snikskytter

BASHIQA-FJELLENE (VG) Her blir den svenske fotografen Paul Hansen behandlet, etter å ha blitt skutt to ganger av en snikskytter, under offensiven mot IS nær Mosul.

Den svært erfarne og prisbelønte fotografen er lettere skadet, og er blitt behandlet ved sykehuset i Erbil, der de fjernet et prosjektil som satt fast rett under under huden øverst i ryggen.

– Det var en sniper som skjøt meg i hjelmen og i ryggen, rundt en kilometer lenger her borte, forteller Hansen VG kort tid etter hendelsen.

– Det er veldig uberegnelig her, noen ganger kan det de kaller «safe zones» være noe helt annet, fortsetter han.

Hansen ble truffet av to skudd, men hadde hjelm og skuddsikker vest på seg da det skjedde.

VG samarbeidet med Hansen og hans kollega fra svenske Dagens Nyheter, Midtøsten-korrespondent Erik Ohlsson, med å dekke en offensiv ledet av den kurdiske Peshmerga-styrken.

VG var ikke på samme sted som Hansen da han ble truffet.

– Det er en alvorlig hendelse, men begge er i sikkerhet i Erbil, sier sjefredaktør Peter Wolodarski i Dagens Nyheter om Hansen og Ohlsson.

Hansen ble skadet da DN og VGs reportere befant seg omtrent tre mil utenfor Mosul sammen med flere andre journalister, fra lokal og internasjonal presse.

Offensiven, som den kurdiske Peshmerga-styrken ledet, rettet seg mot byen Bashiqa, som IS fortsatt kontrollerer, og som må erobres før man kan innlede et angrep på IS-bastionen Mosul.

I små landsbyer utenfor Bashiqa, som i all hovedsak består av forlatte bygg, holder IS-krigere stand, og det var fra et slikt hus at ilden som rammet Hansen kom.

Da VG i juli besøkte frontlinjen ved Bashiqa-fjellene, mente en av Peshmergaens mest erfarne generaler at man i løpet av noen få dager ville kunne rykke helt fram til Mosul, og drive IS på flukt.

På det tidspunktet trodde mange at IS ville rømme byen for å samles i IS-hovedstaden Raqqa i Syria, men det har ikke skjedd så langt.

