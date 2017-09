Storbritannia hever trusselnivået til «kritisk»

Trusselnivået i Storbritannia er satt til «kritisk», noe som betyr at et angrep er ventet når som helst.

Fakta om terrorangrep i Storbritannia i år * 15. september: Ifølge Londons ambulansetjeneste er 18 personer er tatt med til sykehus etter en hendelse på Parsons Green T-banestasjon i London. Ingen er kritisk skadd i hendelsen, som politiet etterforsker som terror. * 19 juni: En mann kjører inn i en folkemengde utenfor en moske i Finsbury Park nord i London. Et menneske blir drep og 10 såret. Bilisten er siktet for terrorrelatert drap. * 3. juni: Åtte personer ble drept og nærmere 50 såret etter at tre menn kjørte på fotgjengere på London Bridge, for deretter å fortsette til Borough Market der de knivstakk mange før de selv ble skutt og drept av politiet. IS har påtatt seg ansvaret. * 22. mai: 22 personer ble drept, mange av dem barn, og 59 såret da en selvmordsbomber utløste en sprengladning etter en konsert i Manchester Arena. IS har påtatt seg ansvaret. * 22. mars: Til sammen fem person ble drept da en mann kjørte ned fotgjengere med bil på Westminster Bridge og deretter drepte en politimann med kniv i et forsøk på å ta seg inn i Parlamentet. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. IS har påtatt seg ansvaret.

29 personer har i løpet av fredag vært innom sykehus etter at en hjemmelaget bombe detonerte på T-banestasjonen Persons Green i London. Åtte skal være skrevet ut. Det er brannskader som har rammet de fleste, opplyser helsemyndighetene. Det er ikke meldt om alvorlige eller livstruende skader.

Det er foreløpig ikke meldt om at gjerningsmannen er pågrepet, selv om politiet skal ha identifisert mannen via overvåkningskameraer. Det melder Sky News i 16-tiden.

IS tar på seg skylden

Kort tid etter at bomben gikk av erklærte visepolitimester Neil Basu at hendelsen er et terrorangrep.

Terrorgruppen IS tar på seg skylden for T-baneangrepet, ifølge BBC. Gruppen la ut en erklæring om angrepet på sitt propagandanettsted «Amaq».

The Telegraph skriver at hele sprengladningen trolig ikke detonerte. Det var festet en timer på anretningen ifølge CNN, som har opplysningen fra en kilde med innsyn i etterforskningen.

Sprengladningen skal ha vært plassert i en hvit bøtte inne i en T-banevogn.

Det er første gang siden terrorangrepet i Manchester i mai at myndighetene hever nivået til «kritisk». Da tok det fire dager før de nedjusterte nivået.

DETONERT I BØTTE: I denne hvite bøtten skal sprengladningen delvis ha detonert. Foto: Social Media , Reuters

Mer væpnet politi

Statsminister Theresa May sier i en uttalelse at det som følge av det oppjusterte trusselnivået vil bli mer væpnet politi i gatene, samt at militært personell vil erstatte politiet på ulike plasser.

Hun oppfordrer imidlertid borgerne til å fortsette hverdagen som vanlig.

– Terror er en stor utfordring i vår tid, men ved å stå sammen vil vi bekjempe det, sier hun fredag kveld.

Hun oppfordrer også borgerne til å være årvåkne og å samarbeide med politiet.

Statsminister Erna Solberg sa under pressekonferansen med avtroppende utenriksminister Børge Brende fredag at det ikke er meldt om at det er nordmenn involvert.