Spansk politi har mistet sporet etter hovedmistenkt

Mannen bak angrepet mot La Rambla i Barcelona er på frifot. Spansk politi utelukker ikke at han er i utlandet.

22 år gamle Youness Abouyaaqoub, fra Ripoll omtales av spansk politi som mannen som kjørte varebilen som pløyde inn i folkemengden på La Rambla i Barcelona.

Youness er fortsatt etterlyst av politiet.

Rømt til Frankrike?

Politiet har i løpet av helgen brukt store ressurser på søket etter 22-åringen.

Søndag ettermiddag opplyste politisjefen at de ikke vet om Youness fortsatt oppholder seg i Spania, og kan ikke utelukke at han har krysset grensen til Frankrike.

– Hvis vi visste at han var i Spania og hvor, hadde vi aksjonert. Vi vet ikke hvor han er, sier politisjefen i Catalonia, Josep Lluis Trapero, til spanske medier.

JAGES: Younes Abouyaaqoub er fortsatt på frifot. Politiet sier det er usikkert om 22-åringen fortsatt befinner seg i Spania. FOTO: AFP PHOTO / MOSSOS D'ESQUADRA / AFP

12 terrorister i cellen



Spanias innenriksminister Juan Ignacio Zoido sa lørdag at terrorcellen var oppløst.

– Vi fortsetter med å jobbe med hypotesen om at cellen ble dannet av 12 terrorister, skriver spansk politi på Twitter.

Imam mistenkes som hjernen bak angrepene



Politiet etterforsker også hva slags rolle imam Abdelbaki Es Satty har spilt i angrepene.

Spansk politi mistenker imamen for å ha radikalisert unge menn fra den lille byen Ripoll, der flere av de mistenkte skal ha kommet fra, blant andre Youness.

RADIKALISERT HER? Dette er bygningen imam Abdelbai es Satty skal ha brukt som moské i Ripoll, ifølge den spanske avisen El Pais. Bilde er tatt 19. august. Foto: AFP PHOTO / PAU BARRENA

Moskeen imamen var en del av, sier de ikke har hørt fra mannen siden han i juni sa at han skulle på en tre måneders tur til Marokko, skriver NTB.

En av politiets teorier går ut på at imamen døde under eksplosjonen som gikk av i et hus i Alcanar onsdag.

– Vi begynner å se tydelig at huset i Alcanar var et sted der de forberedte sprengstoff for ett eller flere angrep i Barcelona, forteller Trapero, til spanske medier.



RANSAKET: Dette skal være leiligheten til imamen, som politiet etterforsker som hjernen bak terrorangrepene. Foto: AFP PHOTO / PAU BARRENA Pau Barrena , AFP

Politiet skriver på Twitter at de søker tre personer fordi de ennå ikke har fått bekreftet identiteten til de døde i eksplosjonen i Alcanar onsdag.

