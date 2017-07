SOHR: Abu Bakr al-Baghdadi er død

Eksilgruppen SOHR og irakisk media melder at terrorkalifatet IS' leder er død.

Ifølge Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er IS' øverste leder og såkalte kalif, Abu Bakr al-Baghdadi, død.

– Vi har bekreftet informasjon fra ledere, inkludert en av de øverste, i IS, sier SOHRs leder, Rami Abdulrahman, til Reuters.

Deres kilder skal ikke ha sagt når Baghdadi døde.

Påstanden underbygges i irakisk media. I en sak publisert på nettsidene til den irakiske TV-kanalen Al Sumaria referes en kunngjøring som skal være gitt av IS, der det bekreftes at Baghdadi er død. I tillegg heter det at det snart er avklart hvem som blir hans etterfølger.

Kan ikke bekreftes



Terrorlederen Baghdadi er blitt erklært død en rekke ganger tidligere. Den seneste tiden har russiske myndigheter forsøkt å få bekreftet at et av deres flyangrep mot Raqqa tok livet av ham i slutten av mai. Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass ble myndighetene sikre på at det var tilfellet i midten av juni.

Det amerikanske forsvarsdepartementet sier de ikke kan bekrefte informasjonen om at Baghdadi skal være død. Heller ikke irakiske eller kurdiske myndigheter har gått god for opplysningene, ifølge Reuters.

Taper grunn



IS er på vikende front etter flere tilbakeslag den siste tiden. Søndag forrige uke erklærte Iraks statsminister seier i storbyen Mosul, terrorgruppens hovedsete i landet.

Første gang Bagdhadi viste seg offentlig var i al-Nuri-moskeen i byen. Da fortalte han verden at IS hadde erklært kalifatet. Før irakiske styrker inntok byen sprengte IS den historiske moskeen.

