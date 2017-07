Slik ser «seieren» mot IS ut: Mosul før og etter bykrigen

En av de største og blodigste bykrigene i moderne tid er over. Med nye, unike satelitt-bilder kommer resultatet av den blodige krigen mot IS til syne.

VG har fått tilgang til bildene av satelitt-selskapet Digitalglobe.

I 2014 tok terrorhæren IS over den irakiske storbyen Mosul, da den amerikansktrente irakiske hæren flyktet. I tre år levde befolkningen under deres brutale styre.

Siden oktober i fjor har kampen for å ta tilbake Mosul pågått. Offensiven omfattet rundt 100.000 regjeringssoldater, 6.000 militssoldater og 40.000 kurdiske soldater med luftstøtte fra kampfly fra USA og andre vestlige land. Norge er også med i koalisjonen.

Fanget i all volden har Mosuls sivilbefolkning lidd: 80 prosent av Vest-Mosul er ifølge lokale myndigheter lagt i grus, og flere tusen mennesker antas å ligge begravd i ruinene.

Satelittbildene viser oversiktsbilder fra før og etter byslaget. Bildene viser en by lagt i grus av luftangrep, artilleriild og granater. Sivile uten mulighet for å få livsviktig materiell og mat fra hjelpeorganisasjoner har lidd av sult.

Skuddene fra skarpskytterne på hver sin side av frontlinjen har også satt sivilbefolkningens liv i umiddelbar fare, daglig.

Idrettsanlegg

Før: Bildet viser det som som skal ha vært et moderne idrettsanlegg i det østlige Mosul. Bildet ble tatt 13. november 2015.

Foto: 2017 DIGITALGLOBE

Etter: Den 8. juli i år viser satelittbildene et idrettsanlegg jevnet med jorden..

Foto: 2017 DIGITALGLOBE

Sykehus-område

Før: Bildet er tatt av den sørøstlige delen av Mosul, der det blant annet skal ligge et sykehus. Bilder er tatt 13. november 2015.

Foto: 2017 DIGITALGLOBE

Etter: Den 8. juli 2017 er det et ganske annet satelittbilde fra det nøyaktig det samme området som vises.

Foto: 2017 DIGITALGLOBE

Gamlebyen ved elven

Før: Den 13. november viser satelittbildet den gamle broen der den står i beste velgående, med parkerte bilder på parkeringsplassen ved siden av.

Foto: 2017 DIGITALGLOBE

Etter: Den 13. juli 2017 står ikke eneste bygning igjen og broen er ikke lenger mulig å ferdes over. Krigen har gjort området til en ødemark.

Foto: 2017 DIGITALGLOBE

Den historiske moskeen

Før: Den 13. november i 2015 står den 800 år gamle al-Nuri-moskéen fortsatt oppreist. Dette var stedet der IS-lederen først annonserte sitt egendefinerte kalifat i juli 2014.

Foto: 2017 DIGITALGLOBE

Etter: Den 13. juli 2017 viser satelittbildene noe ganske annet.

Det som skulle være en symbolsk seier for koalisjonen ved å gjenerobre moskeen, ble noe helt annet da IS valgte å sprenge den. Området rundt, som var det siste IS holdt i Mosul, er lagt i ruiner av bombing og bakkekrig.

Foto: 2017 DIGITALGLOBE

Vest for elven

Før: Bildet viser et område med en rekke bygninger og en bilbro før de massive ødeleggelsene begynte. Bildet ble tatt 13. november 2015

Foto: 2017 DIGITALGLOBE

Etter: Den 8. juli 2017 er både bygninger og bilvei totalt ødelagt av rakettangrep og sammenstøt.

Foto: 2017 DIGITALGLOBE

Sykehus og hotell

Før: Satelittbildet fra 13. november 2015 viser et område der det blant annet lå et sykehus og et hotell.

Foto: 2017 DIGITALGLOBE

Etter: Den 8. juli 2017 er er det bare de ødelagte veisystemet som hinter om det som en gang var. Både sykehus og hotell er knust.

Foto: 2017 DIGITALGLOBE

Hevder flere tusen er drept av koalisjonen

Ifølge rapporten «At any cost: The civilian catastrophe in West Mosul» har Amnesty International lagt frem en rekke påstander om krigsfobrytelser i den USA-ledede koalisjonen mot IS i Mosul.

I det Amnesty mener er uforholdsmessige angrep hevder organisasjonen at det har blitt brukt for omfattende våpen, som har skadet mye mer enn militære mål.

I et angrep 17. mars innrømmer USA å ha brukt en 225-kilos bombe med tilsvarende 90 kilo TNT for å drepe to snikskyttere fra IS. Flere hus kollapset, og 105 mennesker døde.

Ifølge FN har rundt 915.000 innbyggere flyktet fra hjemmene sine siden offensiven ble innledet i oktober.

Rundt 200.000 har vendt tilbake, hovedsakelig til den østlige delen.

Ifølge den britiske organisasjonen Airwars døde minimum 3.706 sivile i koalisjonens angrep mellom 19. februar og 19. juni.