Se bildene fra bykrigen mot IS - tatt av norske Odd R. Andersen

Da en selvmordsbomber fra IS sprengte seg i luften i Mosul onsdag denne uken, sto den pribelønte norske fotografen på et tak rett ved.

I denne bildespesialen kan du se de dramatiske bildene til Odd R. Andersen, som følger irakiske styrker inne i Mosul.

– Det blir endel uro i rekkene når soldatene jeg følger får vite at selvmordbombere i bil nærmer seg, sier Odd Andersen til VG over telefon fra Irak.

Nordmannen jobber som fotograf i den franske nyhetsbyrået AFP.

På onsdag angrep IS konvoien av irakiske spesialstyrker med tre ulike biler. To av dem ble stoppet med antitank-våpen, før de gjorde noen betydelig skade.

FØLGER KRIGEN: Den norske fotografen Odd R. Andersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Da en tredje selvmordsbil nærmet seg, var Andersen på et tak sammen med irakiske soldater som styrer droner. Dronene sendes opp for å få oversikt over IS-krigernes bevegelser i de harde gatekampene som nå pågår i de østlige bydelene av storbyen Mosul.

– Da bomben gikk av ristet hele bygningen og splinter regnet over oss. Da gjelder det bare å komme i dekning. Heldigvis ble ingen av oss skadet.

Den rutinerte fotografen har dekket begge Irak-krigene, konfliktene i Somalia, Kongo og Rwanda. Han har bodd i Sarajevo og dekket krigshandlingene i både Libya og Syria.

Han har jobbet i det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press og vært sjef for Berlin-kontoret til franske Agence France Presse.

Andersen forteller at de irakiske styrkene nå har blitt mer rutinerte i gatekampene, enn de var i starten av Mosul-offensiven. Nå går styrkene sakte frem, og tar en gate av gangen. Deretter sikrer de den gate, og gjør seg klar til neste, uten å forhaste seg.

– De sivile jeg har møtt virker svært glade for fremrykkingen til de irakiske spesialstyrkene.

– Det er ikke noen tvil om at IS vil tape slaget om Mosul til slutt, men det kan ta lang tid, sier Andersen.

Under kan du se bildene fra Mosul-offensiven, tatt av VG-fotograf Harald Henden: