Reuters: Slik er livet blant IS inne i Mosul

IS-lederen sover med bombebelte og interne kuppforsøk er avslørt og stoppet: Slik beskrives livet i Mosul etter at offensiven startet.

Gjennom en rekke meldinger nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til, kommer det fram at paranoiaen blant IS-lederskapet er større enn på lenge.

I oktober viste VG hva sivile irakere inne i Mosul forsøkte å formidle til omverdenen. Tekstmeldingene fra Mosul som Reuters publiserer skal imidlertid stamme fra en person tett på IS-systemet.

Personen på innsiden av Mosul som har sendt tekstmeldingene er tett på terrororganisasjonen, men skal ikke være medlem. Tekstmeldingene hans ble sendt til irakisk etterretning.

I en av meldingene skriver han om IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi:

«Han beveger seg rundt mye mindre, og unngår å vise hvor han befinner seg. Han bor under bakken og har tunneler som strekker seg over store områder. Han sover ikke uten bombevesten sin, så kan han utløse den ved angrep.»

DRONER: En drone-operatør fra de irakiske spesialstyrkene på et tak inne i Mosul. Dronene hjelper irakiske styrker med å få oversikt over IS-stillingene. Foto: Odd Andersen , AFP

Det er over to år siden Baghdadi gikk på talerstolen foran rullende kameraer i Mosul, kort tid etter at IS-kalifatet ble erklært. I begynnelsen av november ble et lydklipp av det som skal være Baghdadi publisert.



Vilkårlige henrettelser

«Før kunne man vitse rundt ham, men det gjør ingen lenger», skriver mannen i en av meldingene om Baghdadi.

Reuters kjenner til mannens identitet, men siden de ikke kan stole på hans opplysninger alene, har de i tillegg pratet med irakiske og kurdiske etterretningstopper.

Informasjonen de gir, i tillegg til informantens tekstmeldinger, stemmer overens, og gir et utfyllende bilde av situasjonen i byen.

Kurdisk etterretning mener at offensiven mot Mosul, som startet i oktober, har økt volden og frykten i IS-kontrollerte områder. Ifølge kurdiske topper er IS nå besatt av å renske ut enhver det blir sådd tvil om lojaliteten til. Det har blitt tynnere i rekkene.

Ifølge personen på innsiden av Mosul mangler mange av de lokale irakerne som kriger for IS den samme overbevisningen om martyrdød som det jihadistene har.

«De fleste hardbarkede islamistene som kjemper til de dør er fremmedkrigere, men andelen deres i fronten er mindre fordi de blir drept i kamp og selvmordsangrep», skriver han i en tekstmelding.

Kuppforsøk mot IS-lederen?



Alt fra barn, til tidligere etterretningsoffiserer i statsapparatet til Saddam Hussein utgjør det massive overvåkningsnettverket i de IS-kontrollerte områdene.

Etter at kurdiske og irakiske styrker har omringet Mosul, har overvåkningen blitt enorm. Barn blir i stor grad brukt til å overvåkning.

– Disse unge guttene overvåker og finner fram til informasjon fra andre barn og fedrene, sier rådgiver for de irakiske styrkene Hisham al-Hashemi til Reuters. Han legger til at det i hver gate er et eller to barn som samler inn informasjon for IS.

Flere steder i Mosul er det nå opprettet kontrollposter der soldater ransaker folk. I tillegg ransaker militæret folk i områder rundt der bombeangrep har inntruffet, fordi de antar at personer som bor i området lekker informasjon til koalisjonen.

Tidlig i november ble det ifølge innbyggere i Mosul og personer i de irakiske sikkerhetsstyrkene Reuters har pratet med avslørt et kuppforsøk mot IS-lederen Baghdadi.

En i sikkerhetstjenesten til IS oppdaget et simkort som inneholdt navn på kuppmakerne og det ble bevist link til kurdisk og irakiske etterretning.

Hevnen: 59 mennesker mistenkte for å ha deltatt ble dyttet i bur og druknet.

– Det er jevnlig interne kuppforsøk mot Bagdadi, sier Lahur Talabany, lederen for lederen etterretningstjenesten til den autonome kurdiske regionen KRG i Nord-Irak til Reuters.

Å være i besittelse av simkort leder nå til dødsstraff.

Det samme sa en ung mann på innsiden av Mosul i forrige måned, som VG omtalte.

Personen i Mosul som sender tekstmeldinger er klar over faren:

«Jeg snakker med deg fra et tak. Det er fly i himmelen over. Før jeg går ned sletter jeg meldingene og gjemmer simkortet.», skriver han.