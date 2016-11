Politi aksjonerer mot IS over hele Tyskland

Tysk politi iverksatte tidlig tirsdag morgen en omfattende operasjon mot IS i ti av landets delstater.

Hundrevis av politifolk er involvert i de samordnede aksjonene mot over 200 leiligheter og kontorer som tilhører salafistgruppa «Den sanne religion» og dens tilhengere.

Razziaene ble innledet klokka 6.30 tirsdag morgen i Berlin og en rekke vestlige delstater, ifølge tysk politi.

Salafistene tror på en konservativ tolkning av islam og sharialoven, og det skapte uro i Tyskland da de varslet at de ville dele ut 25 millioner utgaver av koranen gratis.

Innenriksminister Thomas de Maizière skal utover dagen orientere om politiaksjonene. På Twitter tirsdag morgen bekreftet han meldingene, samtidig som han annonserte at «Den sanne religion» forbys.

65 av aksjonene fant sted i staten Hesse, 15 av dem i byen Frankfurt. Forrige uke slo tyske myndigheter også hardt ned på «Den sanne religion», og den framtredende hatpredikanten Abu Walaa ble arrestert.

Meldingen om politiaksjonene kommer bare dager etter at tyske myndigheter hevdet at en 19-åring gammel mann, mistenkt for å være IS-tilknyttet, speidet på ikoniske bygninger i Berlin. Politiet etterforsker ham terrorplanlegging som skal ha blitt koordinert fra Syria.

Den siste tiden har tyske myndigheter økt terrorberedskapen kraftig. Politiet i Hamburg har mottatt utstyr for terrorbekjempelse til nærmere 400 millioner kroner.

NTB/VG